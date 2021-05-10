【港區國安法】首案不設陪審團被告覆核質疑未交代理據　律政司指非基本權利

▲ 被控違反《港區國安法》的男子唐英傑，早前就律政司拒讓陪審團審理其案件的決定提出司法覆核，案件今於高等法院開審。(資料圖片)

涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》的男子唐英傑，早前就律政司拒讓陪審團審理其案件的決定提出司法覆核，案件今（10日）於高等法院開審。申請人質疑律政司司長未有交代理據，便剝削其接受陪審團審訊的權利；律政司則回應指這從來並非基本權利。

代表申請人唐英傑（23歲）的前大律師公會主席、資深大律師戴啟思今陳詞時指，申請人並非質疑《港區國安法》46條的合憲性，但質疑律政司司長作出剝削申請人接受陪審團審訊的決定時，未有解釋背後理據，亦沒有給予申請人回應的機會，此舉涉程序不公。

代表律政司一方的資深大律師孫靖乾即時回應指，律政司的立場是，當司長發出有關不予陪審團參與審訊的證書時，即等同作出強制命令，指示法庭需依據司長的決定進行審訊，而司長毋須提供理據。

法官李運騰於庭上笑言，他無法從政府網站下載《港區國安法》的英文版條文，未知是否因英文版條文並非官方性質的緣故，孫聞言即指將會向法官提供副本。

戴啟思其後繼續陳詞指，律政司一方質疑申請人提出的挑戰，是侵犯了《基本法》63條指刑事檢控工作不受干涉的保障，但戴啟思反駁指，律政司司長今次的決定，明顯是關乎《基本法》86及87條，有關維持陪審團制度的條文，而無關獨立檢控決定，因為律政司的重要檢控決定，在律政司決定將案件交付到高院原訟庭審訊的一刻已作出，而有關審訊的後續決定，則應交由法官與陪審團處理，申請人受憲法所保障的陪審團審訊權利，亦由那一刻起生效。

戴啟思又指，申請人並非認為由3名法官主審的審訊並不公平，只是由陪審團主審的審訊會更加公平，因為陪審團審訊涉及不同人士的共同決定，對於面對過於苛刻的法例或檢控的被告來說更有保障。

法官質疑即使是陪審團亦需依據法官的指引作裁決，他們並不能因為覺得檢控太苛刻而偏離法官指引。戴啟思同意，但強調陪審團審訊可使公義以更為公眾認同的方式得以彰顯。

資深大律師孫靖乾則回應指，審訊形式亦屬《基本法》63條所涵蓋的檢控決定之一，與控罪和審訊地點的選擇無異，正如律政司有權決定將案件定於區域法院審理，而區域法院審訊亦不涉陪審團，因此即使在《港區國安法》案件中，律政司司長亦應有權作出獨立決定。而且《港區國安法》46條亦明文賦予司長決定不讓陪審團參與的決定，因此司長於本案中的決定亦理應不受干涉，申請人亦不能透過司法覆核予以推翻。

孫續指，《基本法》86條只是列明陪審團制度予以保留，而並非指香港居民擁有接受陪審團審訊的權利，因此無論是在案件的任何階段，申請人亦不享有接受陪審團審訊的基本權利。孫又指，律政司司的決定並沒有為原有的陪審團制度帶來任何改變，因此亦不涉違反《基本法》86條。

唐早前被控煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪，案件已排期於6月23日開審。據了解，律政司擬加控唐1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，而辯方將提出反對，有關爭議將於6月7日審理。

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記者：楊詠渝