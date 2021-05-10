【生命鬥士】預告第6次心臟手術極高風險　小鐵漢爸爸求集氣：好怕失去他

▲ 小鐵漢有機會在年底做最後一次大手術。

患有先天性心臟病的4歲男童小鐵漢（Kansas），出生至今先後接受了5次心臟手術，爸爸Jayco在社交媒體預告，兒子只要體重增至15公斤，就要完成最後一個心臟大手術，然而這手術屬高風險，若手術失敗有機會喪命，又或要等候換心。爸爸坦言，一方面想他大大隻隻去打仗，但又怕會失去他，心情很矛盾。

▲ 小鐵漢去年入院做手術，植入心臟起搏器。（facebook圖片）

小鐵漢爸爸Jayco今日（10日）在facebook群組「巴打絲打13親子育兒Facebook Club」發文，他表示，近日帶小鐵漢去兒童醫院覆診，醫生說當兒子體重達15公斤就要做第三階段的單心室循環手術，而他現時體重為13.5公斤，即有機會年尾或明年初就要做手術。

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若能順利完成手術，小鐵漢可以擁有正常心臟的8、9成功能，這亦會是最後一個心臟手術，之後可以健康快樂地成長。然而，這是一個高風險的手術，

呢個Fontan手術係一個好高風險嘅手術，因為係將佢成個心臟嘅循環系統改變...有機會喺手術中冇命...亦都有機會手術失敗要等換心...

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爸爸坦言，感到很矛盾和掙扎，一方面想兒子多吃點東西，大大隻隻地去打仗，但另一方面又不想他太快到15公斤，甚至連兒子最愛的朱古力也不想讓他吃，但兒子就因不能吃朱古力而不開心，

因為一到磅數就要打大佬...我好怕會失去佢...我真係好矛盾，好掙扎，真係唔知應該點處理小鐵漢手術前，我自己嘅心理質素。

他請求網民為他們一家集氣，助小鐵漢應付「終極大佬」。不少網民紛紛留言替小鐵漢打氣，祝他們一家一切順利。

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責任編輯：王明芳