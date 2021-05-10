【不靠父幹】富翁憂兒孫成二世祖堅決不送首期 移美港媽：不靠「父幹」更有鬥心

▲ 只有自己努力過，先識得珍惜。

我有一個富翁朋友，近排煩緊點洗曬佢所有嘅錢。佢最近邀請我去佢嘅大宅，我先知道點解。一見面佢就話：「律師喺書房，Vikey你入嚟俾啲意見。」我喺書房聽咗一陣，好快搞清來龍去脈。

唔送樓，可以送咩？

呢位朋友年事已高。近年來，佢開始將投資減磅套現，諗盡各種方法「散財」。從高調贊助球賽同音樂劇，到出錢出力默默資助NGO，但求將財產用得其所。佢認為錢財乃身外之物，最大嘅心願係：「有生之年，將畢生積蓄，用到所剩無幾。」

佢嘅生活好充實，每日研究同評估各種散財方法，希望將錢用到最適合之處。令人意想不到嘅係，佢從未以任何形式，將財產贈予仔女。簡單啲講，無送樓、無送車、無送錢。

直到最近，佢開始突發奇想。每年平安夜，佢嘅15個孫仔孫女，都會來過夜慶祝。佢想喺今年聖誕，送俾孫輩一份有意思嘅Experience Gift（體驗式禮物）——大學教育基金。

不過，佢希望孫輩明白「自力更生、投資理財、回饋社會」嘅重要，所以就叫律師起草一份限制性文件。呢份文件有15個條款同規定，並非為難孫輩，而係一份用心至極嘅愛。

例如，第4條規定：此教育基金只用於支付1/3學費，另外1/3學費由孫輩父母支付，剩餘1/3學費必須孫輩自行負責（通過獎學金、兼職、助學貸款等方式）。對於我朋友而言，俾足全額學費輕而易取。但係佢認為，由孫輩及其父母共同支付，方為上策。首先，佢尊重父母對仔女成長嘅參與，無用錢去剝奪父母嘅權利與責任。其次，亦令孫輩體會到教育機會來之不易，要親力親為對自己嘅人生負責。

又如，第9條規定：年滿10歲嘅孫輩，要每年自行對基金作出投資決策；未滿10歲亦要喺父母嘅指導下，共同決定投資組合。佢希望孫輩儘早瞭解投資市場，及其所蘊含嘅風險同機遇。

最後，第15條名為Use it or Lose it。以27歲為限，未用完嘅金額要如數捐獻。孫輩可自行選擇合適嘅慈善組織。朋友話，除咗想孫輩嘗到回饋社會嘅喜悅，亦想避免佢哋延遲就業。校園溫室雖美，但外面嘅森林卻有無限可能。

我慨嘆，每個條款都發人深省。3頁紙，竟無一字多餘。

「送體驗」勝過「送錢」

你可能會問：仲咩搞到咁複雜，送樓送車送錢咪仲實際？

朋友當然有一套邏輯，佢話：「我見過好多二世祖，當父母係提款機，吃喝玩樂。但其實佢哋一啲都唔開心，仲好自卑。」

最後，朋友問我：「仲有咩建議？」

我同佢講：「你知道，我喺內地成長，隻身去香港讀大學，幾年前開展美國事業。各個地方，形形色色嘅人，令我學識欣賞差異之美。所以，我提議你下年聖誕，送俾佢哋一個環球旅遊基金，鼓勵佢哋去更多嘅地方。人心之大，只因體驗過世界之大。」

佢即刻拍手叫好，非常鍾意「環球旅遊基金」嘅概念，安排律師去起草文件，下個月繼續傾細節。

有啲朋友覺得奇怪：因為我經常將「薑並非老嘅辣」掛喺嘴邊，對於一個深信「青出於藍勝於藍」嘅人，如何與長者成為至交？

我就同佢哋講：友情妙不可言，連物種都可以跨越，可況年齡？不論老嫩，只要係夠辣嘅薑，都有結交嘅理由。相對而言，長者行走於未來嘅時空。聽君一席話，你往往能預演未來，調整當下。

我嘅YouTube「香港Vikey移民美國」有一集講：極地Wilson成功全靠父母一句話。當中講述，我朋友Wilson嘅故事。最近，RTHK嘅新節目「疫境．看世界」裡面，Wilson將疫情下嘅北極呈現俾香港人。如今，佢即將成為香港第一位太空人。呢一切，離不開其父母嘅養育智慧。

作為父母，睇到鋪天蓋地「上車無望」嘅新聞，你肯定心痛仔女。想幫佢俾首期，甚至full pay送層樓俾佢。但係，俾錢唔一定係幫佢，亦有可能係害佢。

作為過來人，我以及我身邊不少朋友，都可以27歲前，喺香港買樓買車。難做，唔等於做唔到。你仔女可能就係嗰個，毋須靠父幹嘅例外。

如果你想幫佢，不如考慮Experience Gift，送體驗：譬如一個潛水課程、一次南極之旅、選擇學一種新語言、或者參加Habitat for Humanity幫人起屋。

有時候，只有自己努力過，先識得珍惜。唔靠父幹，先更有鬥心，會all in闖出一片天。

文章獲「香港Vikey移民美國」授權轉載。