【伙記辦大事】陳瀅忙《痞子殿下》睡眠不足 炎熱天氣開工透涼有妙計 娛樂 16:33 2021/05/10 分享： 熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 陳瀅出席《伙記辦大事》宣傳。 歐陽震華、馬德鐘、陳瀅、賴慰玲、吳沚默等，在今日（5月10日）午間，於TVB將軍澳電視城的出席《伙記辦大事》記招。 是次活動在戶外進行，陳瀅今天的高溫下卻仍身穿皮褸。她解釋稱，因為最近忙於拍攝《痞子殿下》致睡眠不足，故此身體較虛弱，所以穿褸免著涼。 同時，她表示《痞子殿下》拍攝順利，但因為在炎熱天氣下拍攝，平時拍外景除帶水、風扇、太陽傘外，並已要求服裝同事把戲衫盡量剪走一些布以透風：「有些衫可能只是留條領，這樣不會那麼熱。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【伙記辦大事】52歲馬德鐘食素+做運動養生 美魔男成功逆齡：身體比10年前更好 14:34 2021/04/20 【伙記辦大事】52歲馬德鐘食素+做運動養生 美魔男成功逆齡：身體比10年前更好 【伙記辦大事x欺詐劇團】敖嘉年深明世事難料 疫情下領悟人生無常：珍惜當下 19:04 2021/05/03 【伙記辦大事x欺詐劇團】敖嘉年深明世事難料 疫情下領悟人生無常：珍惜當下 【伙記辦大事】50歲萬綺雯保花樣年華 「蚊蚊」逆齡生長秘密：自信女人最美【多圖】 13:38 2021/05/03 【伙記辦大事】50歲萬綺雯保花樣年華 「蚊蚊」逆齡生長秘密：自信女人最美【多圖】 你可能感興趣 【伙記辦大事】52歲馬德鐘食素+做運動養生 美魔男成功逆齡：身體比10年前更好 14:34 2021/04/20 【伙記辦大事】52歲馬德鐘食素+做運動養生 美魔男成功逆齡：身體比10年前更好 【伙記辦大事x欺詐劇團】敖嘉年深明世事難料 疫情下領悟人生無常：珍惜當下 19:04 2021/05/03 【伙記辦大事x欺詐劇團】敖嘉年深明世事難料 疫情下領悟人生無常：珍惜當下 【伙記辦大事】50歲萬綺雯保花樣年華 「蚊蚊」逆齡生長秘密：自信女人最美【多圖】 13:38 2021/05/03 【伙記辦大事】50歲萬綺雯保花樣年華 「蚊蚊」逆齡生長秘密：自信女人最美【多圖】 陳瀅 伙記辦大事 電視劇 TVB