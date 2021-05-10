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【伙記辦大事】陳瀅忙《痞子殿下》睡眠不足　炎熱天氣開工透涼有妙計

娛樂 16:33 2021/05/10

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陳瀅出席《伙記辦大事》宣傳。

歐陽震華、馬德鐘、陳瀅、賴慰玲、吳沚默等，在今日（5月10日）午間，於TVB將軍澳電視城的出席《伙記辦大事》記招。

是次活動在戶外進行，陳瀅今天的高溫下卻仍身穿皮褸。她解釋稱，因為最近忙於拍攝《痞子殿下》致睡眠不足，故此身體較虛弱，所以穿褸免著涼。

同時，她表示《痞子殿下》拍攝順利，但因為在炎熱天氣下拍攝，平時拍外景除帶水、風扇、太陽傘外，並已要求服裝同事把戲衫盡量剪走一些布以透風：「有些衫可能只是留條領，這樣不會那麼熱。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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