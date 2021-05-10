【DSE歷史科】引同一齣抗日電影　歷史科聯校模擬試似DSE　考評局：取材相近屬正常

▲ 文憑試歷史科已於上周四（6日）結束。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）歷史科已於上周四（6日）舉行考試，近日網上流傳今年一份聯校模擬試試卷，被指與應屆文憑試試卷有三處相似，兩者同樣有引述抗日電影《孤島天堂》，題目亦涉及中港關係及日本擴張等，更有傳現任考評局歷史科科目經理於入職前，有份參與籌備該次模擬試。考評局澄清有關傳言並非事實，並指坊間題目取材如有相近「亦屬正常」，形容兩份卷題目提問要求及形式「不盡相同」。

考評局前歷史科評核發展部經理楊穎宇日前在社交網站表示，今年歷史科聯校中六模擬試，跟日前開考的歷史科文憑試試卷有3處「非常相似」。據悉，該次模擬試有逾100名教師參與，涉及考生逾千人。

楊指出，兩份卷的第1題資料A所引述的新聞報道，與文憑試第1題資料援引的歷史書內容，兩者都提到1939年抗日電影《孤島天堂》。

此外，模擬試同一題的分題c，要求考生參考資料，解釋是否同意「1900-49年，中國內地與香港一直以來都保持緊密關係。」的說法；文憑試題目第1題分題b，則要求考生從上述涉及抗日電影的資料B，援引線索，以「推論1930年代香港和內地的關係」。

▲ 圖中為「2021年聯校中六模擬試」歷史科卷一第1題，與文憑試同樣引述資料同樣提及抗日電影《孤島天堂》，並問及中港關係。（網上圖片）

模擬試第2題分題c，要要求考生根據資料，解釋是否同意「1930年代日本的擴張主要是由內部因素所推動」；而文憑試卷二第3題則問及考生是否同意「就導致1930年代日本軍國主義興起而言，國內問題較對外擴張的動力更為重要。」考生須參考1918至37年間日本的發展，解釋看法。

考評局回應指，負責應屆文憑試歷史科的科目經理並無參與2021年聯校中六模擬試的工作。局方又指，歷史科設有的「審題委員會」，由科目/課程專家、資深教師及考評局科目經理組成，工作性質屬高度機密，成員須簽署保密協議，承諾不會洩露其任命或任何機密信息予未經授權的人士，也不能參與任何可引致利益衝突的工作，亦不會採用其他考試或坊間書籍的題目，擬題員須簽署「保證書」，聲明所擬設的題目及評卷參考，均不是直接取用自任何教科書、參考書、筆記，以及考評局或其他本地與海外考試試題。

不過，局方指由於委員會是依據科目的《課程及評估指引》與《評核大綱》擬題，因此環繞課程要求以及當中重要概念而訂定的題目「不時以不同形式出現」，「坊間題目取材如有相近之處，亦屬正常」，而就今次所指的有關題目，提問要求及形式等方面均「不盡相同」。

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責任編輯：馮琪雅