【藝術盛事】 「Art Basel HK」闊別一年重開規模縮半　 亞洲總監料無損買家購買力

▲ 「Art Basel HK」5月一連五日於灣仔會展舉行，其中5月21至23日供公眾購票入場。（展會提供圖片）

「巴塞爾藝術展（Art Basel）」事隔一年回歸香港，成疫下首個在港舉行的國際藝術盛事，5月中下旬登場。展會亞洲代表指，今屆規模雖然縮小，但料無損買家收藏意欲及購買力，亦強調展出的作品經過謹慎評選，不擔心會引起政治爭議。

「Art Basel Hong Kong（巴塞爾藝術香港展）」實體展去年因疫情而取消，今年將於5月19至23日重臨香港灣仔會議展覽中心，有來自23個國家及地區的104間藝廊參展，規模比前年展會少逾半，大會以實體和網上平台形式混合舉行藝術展，並設2大網上導賞展覽。

巴塞爾藝術展亞洲總監黃雅君（Adeline Ooi）今日（10日）接受TOPick訪問時表示，今屆展會的實體展及網上平台呈現的藝術作品會有不同，未有統計展出作品總數，而實體展規模雖然比上屆減少，但因須在遵守港府防疫措施及社交距離措施下舉辦，故難以評估今屆展會的入場人次。

她指，過去一年雖然有不少藝術展覽因疫情而停辦或延期，但收藏家或買家有機會經網上平台了解不同作品，因此無損他們的收藏意欲及興趣，以及對藝術新作或新畫廊的留意度，亦不擔心環球經濟下行會影響收藏家或買家的購買力。

近期M+博物館藏品爭議令外界憂慮在港展出的藝術作品會受到審查，今屆「Art Basel HK」是在《國安法》下舉行的首屆展會，黃雅君強調，香港的展會一直有藝廊代表組成的評選委員會，根據準則嚴選參展藝廊，確保參展藝廊及藝術家的質素，她相信出展的作品不會引起很大的爭議。

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記者：陳曉瑩