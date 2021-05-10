《懸崖之上》內地票房直衝8億人民幣　張藝謀首度拍碟戰片：難度極高

截至昨天（5月9日），大導演張藝謀新作《懸崖之上》於內地已連奪7日票房冠軍，目前累積收入直衝8億人民幣，創出內地近年票房新高，勢定成為五一黃金檔最賣座影片。

張藝謀問到今次為何會拍諜戰片，他剖析稱：「我經常選劇本都是隨機的，偶然看到全勇先這個劇本，我被頭一句台詞打動。」

他續稱：「一對特工夫妻（張譯與秦海璐飾）在降落雪地之後，分別所講的第一句說話是：『活著的去找孩子！』我覺得這句話會刺中觀眾的心，看起來對人性有獨特的看法，就與全勇先一起將故事改出來，成為了這部電影。」

▲ 張藝謀

《懸崖之上》以30年代的哈爾濱為時代背景，不但重現當年中央大街、亞細亞電影院及馬迭爾賓館等地標建築，張藝謀導演更為電影設定一個美學基調，就是雪一直下。

他解釋指，紛紛飛揚揚的雪有種詩意的感覺：「有種酷寒的情懷，也能夠突出人性的故事。」

▲ 秦海璐

可是拍攝蜀隊到了黑龍江最冷的地方，是全國降雪量最大之處：「但也不能保證廿四小時都下雪，還要大量的人工降雪，我們利用最新的環保技術，假雪幾天落地就會分解，真雪假雪交叉使用，在每一個鏡頭、每一秒鐘都要處理得好好，難度極高。」

拍攝期間遇上疫情需要停工兩個月，幸好演員張譯、于和偉、秦海璐、劉浩存、朱亞文等，跟張藝謀導演一起克服拍攝難關。

▲ 劉浩存

他說：「諜戰片不容許講廢話，每一句說話都有潛台詞、都要擲地有聲，裡面有很多懸念、反轉，所以跟演員要時刻溝通、討論，令觀眾燒腦，有意料之外、情理之中，不能看出任何漏洞，又有很爽的感覺，我盡量按照這個標準去做，諜戰電影不好拍呀！」

結果，張藝謀導演挑戰成功：「跟我過往的電影比較，《懸崖之上》帶著共同的一種味道，就是視覺很突出，節奏亦很不錯，風格比較強烈，不同之處是，拍這種類型是第一次，當中要將戲中人物寫得到位，真的是很費功夫！」

▲ 拍攝團隊在大雪下工作。