盧文端︰支聯會反共違國安法　泛民應與其切割盡快退出

▲ 全國僑聯副主席盧文端今撰文指，支聯會組織要求「結束一黨專政」是反共活動。（資料圖片）

全國僑聯副主席盧文端今撰文指，支聯會組織要求「結束一黨專政」是反共活動，屬危害國家安全的違法行為，在港區國安法已經實施和「愛國者治港」規範已經明確的背景下，泛民從政者應與支聯會切割，並盡快退出。

盧文端在文章提到，支聯會以「結束一黨專政」為主要綱領，並具體實施落實綱領的反共行動，既違反國家憲法，亦觸犯國安法有關「顛覆國家政權罪」的法律規定，更有輿論已將支聯會定性為一個以香港為基地、以所謂「愛國民主」為名義、勾結外部勢力的「顏色革命」組織。

他又指，支聯會每年舉辦要求「結束一黨專政」的所謂「六四」集會遊行、燭光晚會，在港區國安法已實施的前提下，已屬危害國家安全的違法行為，強調即使沒有疫情問題，警方也不可能像過去般「例行批准」支聯會的反共集會活動。

盧文端稱，今天的香港已進入國安法年代，新選舉制度對從政者有新的規範要求，強調泛民的從政者不可以像過去那樣「照辦煮碗」，例行參與支聯會的反共活動；任何人與支聯會有實質聯繫，都是不尊重中國共產黨領導的國家基本制度，不符合愛國者的標準，不能容許參選或者擔任公職，而已經進入建制擔任議員者，也有可能因為違反誓言而被取消資格。

交章又指，新的選舉制度下，為泛民預留了參政空間，形容功能組別中的一些個人票組別，是泛民的「囊中之物」，分區直選中的一半議席，也是「專門為泛民預留的席位」，但盧強調，泛民要得到立法會的這些位置和選舉委員會的一些席位，以及保住區議會已有的議席，就必須符合愛國者的底線標準。

盧文端指出，支聯會屬於顛覆性質的組織，泛民從政人士若參加支聯會的組織及活動，就是反中亂港的行為，有違愛國者的標準；新的選舉制度已規定設立資格審查委員會，泛民從政人士過去參與支聯會的活動可以「既往不咎」，但若果泛民人士繼續反共，就是「頂風犯案」，資格審查委員會必須依法辦事，取消其參選資格。

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責任編輯︰尹櫻霖