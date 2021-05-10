【疫苗接種】多個兒科團體指港童漸見社交心理問題　籲成年接種新冠疫苗予兒童生活復常

▲ 多個兒科團體懇切呼籲16歲或以上健康穩定成人接種疫苗，予學校全面復課及每位兒童回復正常活動。（陳國峰攝）

本港至今已接種逾174萬劑新冠疫苗，香港兒科醫學院、香港兒科醫學會和香港兒童免疫、過敏及傳染病學會發出聯合聲明，提到疫情肆虐全球已逾1年多，更無消減跡象，長時間的社交隔離，已察覺到香港兒童開始患有社交心理問題趨勢，懇切呼籲16歲或以上健康穩定成人接種疫苗，予學校全面復課及每位兒童回復正常活動。

香港兒科醫學院、香港兒科醫學會和香港兒童免疫、過敏及傳染病學會今日(10日)發出聯合聲明，提到保持社交隔離及學校停課等防疫措施一向用以預防社區交叉感染，並對幼童、老年人及慢性病患者保護尤其重要；惟持續長時間的社交隔離，香港兒童開始患有社交心理問題的趨勢，特別是有特殊學習需要和基層家庭的兒童。

聲明又指，本港兒科傳染病學專家最近於美國醫學會雜誌旗下的JAMA Network Open發表論文，清楚顯示家庭為兒童及青少年感染主要途徑；為16歲或以上健康穩定的成人接種新冠疫苗，可保護自身在日常生活時免受感染，亦可保護未能接種疫苗的年輕下一代，故懇切呼籲成年人接種，促進香港兒童健康和正常的身心發展。

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責任編輯：陳正怡