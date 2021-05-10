【音樂追夢】哈佛經濟系畢業走出華爾街繼續音樂夢　國際大提琴家寄語父母讓孩子思考未來

▲ 哈佛經濟系畢業走出華爾街繼續音樂夢，國際大提琴家寄語父母讓孩子思考未來。

華裔大提琴家李垂誼，香港出生，成長於美國；近年旅居柏林，經常穿梭歐亞演奏，並尋找在音樂路上再出發的靈感。年前他改編著名作曲家王立平的《紅樓夢》，讓人耳目一新，成為中西文化交流的音樂特例。愛香港的活力充沛，經常漫步街頭，2010 年與姐姐合作成立「垂誼樂社」，冀成為跨文化國際交流平台。

李垂誼在馬會支持下，開展了「賽馬會樂．憶古蹟」計劃，為本地年輕音樂家搭建舞台，在大都會香港，演奏百年經典樂章，展現藝術活力。這名畢業於哈佛大學經濟學系、曾在華爾街當過一年實習生的廿一世紀音樂家，最大願望是以鮮活形式再創作，讓經典不受限於時間及空間，永續提琴般的歌詠。

李垂誼接受馬會《駿步人生》訪問當日，一身便服並戴上鴨舌帽，揹著大提琴行李箱出現，看去就像一名音樂學院學生。到了正式訪問，他換上恤衫西褲，挺著腰板與客席主持、馬會慈善及社區事務執行總監張亮對談，這時看去，倒有點金融才俊的模樣。

▲ 和馬會慈善及社區事務執行總監張亮相識多年，訪問完畢，二人站在走廊仍然談過不停。（機構提供）

練琴刻苦 中學後不再拉琴

他的音樂路，有一點與別不同。李垂誼的媽媽林冬妮是鋼琴家，曾就讀於北京中央音樂學院，家中三姊弟，早就在美國紐約茱莉亞音樂學院接受了音樂洗禮。初學時，一個姊姊專攻鋼琴， 另一個姊姊拉小提琴，媽媽於是建議他：

不如你拉大提琴，那麼我們家裡就可以來一個三重奏了。

儘管在茱莉亞音樂學院，李垂誼是公認的神童， 經常以最小年紀贏得不少比賽，但回顧那段刻苦學習的日子，即使現在的他輕描淡寫，邊說邊笑，當提到有好幾個「吃不消」的階段時，倒是坦白的說幾乎想過要放棄，曾揚言「我不想再拉琴了！」學琴是一項需要付出很多努力的作業，「如果要拉到高水平的話，一定會很辛苦的。」鋼琴家媽媽後來和他「協商」，答應他中學畢業後便不用再拉琴了。

▲ 李垂誼坐在充滿藝術感的長櫈、搭著大提琴的「肩膀」，展現燦爛的笑容。（機構提供）

不讀音樂 更有渴望



後來他在美國哈佛大學修讀經濟系，以觀眾身份欣賞音樂，反而對音樂有另一番視野。「我是到了大學，不需要再練琴，反而喜歡聽音樂，那才發現以前學會的（技巧），原來可以做到那麼好玩的地步，而且充滿可能性。世界上竟有許多不同（形式）的音樂，除了古典音樂，西方東方的都有不同風格……」他形容當時的自己，對音樂十分「hungry」：

正因為當年沒有讀音樂，在回到音樂界的時候，反而更渴望。

李垂誼大學畢業後，在紐約華爾街短暫投身金融界一年。及後認清要走的路，在新英格蘭音樂學院修得碩士學位，並獲推薦進入德國科隆音樂學院深造。2004 年，他獲得「楊尼格洛國際大提琴比賽」冠軍，成為贏得該獎的首位華人；同年，發表個人首張專輯《大提琴作品集》。他與鋼琴家郎朗、李雲迪及王羽佳同時被意大利最具權威的報章《Il Corriere Della Sera》選為華人古典音樂界的「四大金童玉女」。

李垂誼認為，孩子學音樂到了某個階段，需要自己去發現和思考，「一定要自己去發現為甚麼喜歡音樂」，這樣才能繼續發展下去。

▲ 在哈佛大學領取畢業證書後，與父母合照。（機構提供）

願琴聲媲美歌聲

李垂誼指出，今時今日，音樂學院畢業生如果同時擁有一門別的技能，絕對是好事，這對個人發展也很有利。「有了互聯網，有了社交媒體……我們除了是一個音樂家，還得學會怎樣跟不同的人接觸。」他自己讀經濟學出身，某程度上令他看過「音樂以外的世界」，有助他日後應對變化的環境。

▲ 從德國出發，前往下一個表演的航班，身旁的大提琴佔一席位。（機構提供）

不過，話說回頭，這名音樂家的最大支柱，不是社交媒體「那些很表面的like」，真正對象是「坐在音樂廳內的聽眾。」他說：

如果你覺得我拉出來的提琴聲，近似女高音或女中音演唱時的歌聲，那我便心滿意足了。

李垂誼近年在柏林居住，經常穿梭歐亞，在各地的著名音樂廳演出，發現歐洲學生相對有較多的演奏機會，這方面香港學生較落後。「回港後我認識了許多香港音樂學生，我問自己：為什麼他們演出機會不多？香港缺少甚麼？明明每年都有世界知名音樂家訪港，卻少有年輕本地音樂家可以與大師同台演出。」

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創樂社 培育本地音樂家

他2010年創辦「垂誼樂社」並擔任藝術總監，希望匯聚全球演奏家作跨文化交流，啓迪音樂界新晉，並透過在本港具歷史價值的古蹟舉行音樂會，令香港人更認識本地歷史及文化。樂社至今已舉行過百場活動與音樂會。

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責任編輯：王明芳

全文刊登於香港賽馬會刊物《駿步人生》

