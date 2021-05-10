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【智慧城市】地理空間實驗室成立　冀助公眾研發應用程式

社會 17:39 2021/05/10

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

地理空間實驗室成立，冀助公眾研發應用程式。（iStock圖片）

發展局今（10日）公布，位於觀塘的地理空間實驗室成立，冀透過平台讓政府透過不同活動接觸公眾，特別是年輕一代和包括應用程式開發者在內的初創公司，探索空間數據的價值及應用，開發具創意、利民便民的應用程式，推動智慧城市發展。

發展局常任秘書長（規劃及地政）甯漢豪在地理空間實驗室成立儀式暨網上研討會上致辭時表示，實驗室透過非政府機構的經驗及社區網絡，營造一個地理空間社區，鼓勵年輕一代、初創企業及創意人才善用空間數據，令日常生活更方便，亦為企業帶來商機。

空間數據辦事處總監蕭慧儀表示，實驗室以「地理空間」為主題，配備先進科技及培訓設施，從教育、體驗和實踐提升普羅大眾對空間數據的興趣，共同探索空間數據的價值和應用。

實驗室位於觀塘創紀之城一期，經公開招標選出由東華三院營運，預計於今年下半年向公眾開放，提供指導服務以支援空間數據的概念驗證項目，並會舉辦比賽、工作坊、講座等活動。6至8月期間，實驗室將舉辦空間數據共享平台大使命名比賽，並為初創企業及學生安排地理空間技術的網上講座。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

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記者：陳麗娜

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