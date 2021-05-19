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【上車必睇】最平$14萬租置公屋及綠置居啟鑽苑　消息：5月21日派表月底可申請

社會 12:16 2021/05/19

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鑽石山綠置居啟鑽苑本月接受申請。（資料圖片）

房委會本月推售新一批資助出售房屋，逾3,400伙供合資格綠表戶申請。包括綠置居鑽石山啟鑽苑2,112伙、523伙綠置居餘貨單位（青衣青富苑516伙、柴灣蝶翠苑7伙），以及800伙「租置公屋」餘貨單位，一併於銷售計劃中推售。TOPick接獲獨家消息，房委會明日（20日）宣布於5月21日後派表，最快5月28日接受申請，申請期為期兩周。

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綠置居鑽石山啟鑽苑2,112伙，以市值五折推售，售價118萬至385萬元。屋苑單位面積由184至481平方呎不等，平均呎價7,390元。房委會預留300伙綠置居單位，給一人申請者選購。「家有長者」家庭申請者，則有800個配額。

今期除了推售啟鑽苑，還有上期523伙餘貨單位（青衣青富苑516伙、柴灣蝶翠苑7伙），以及800伙「租置公屋」餘貨單位，一併於銷售計劃中推售。申請者揀樓時，可選擇購買綠置居或租置公屋。預計最快7月攪珠，9月揀樓。

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租置屋邨餘貨分布於全港39條屋邨，以市值一五折至一八折出售，售價低至14萬至126萬元。這批單位將以「現樓」形式，按單位目前實際情況及狀況出售。

由於去年居屋銷售計劃，接獲約3.3萬份綠表申請，倘這批家庭仍符合申請資格，即可「一表兩抽」，毋須再次交表及申請費，自動納入今期綠置居及租置公屋申請。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

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