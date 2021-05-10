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【死因研訊】太古廣場男墮斃死因研訊　陪審員聽不明白解散陪審團明再訊

社會 17:50 2021/05/10

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男子梁凌杰於反修例期間於太古廣場墮斃，死因研訊押後至明日。經濟日報資料圖片

2019年6月反修例運動期間，一名身穿黃色雨衣的男子在金鐘太古廣場墮樓亡，死因裁判法庭今（10日）早展開死因研訊。法庭今早已選出5名陪審員，並已傳召證人作供，及至下午續審時，死因裁判官高偉雄表示，其中1名陪審員稱有部份證供聽不明白，裁判官經考慮後宣佈解散陪審團，押後至明早重新遴選陪審團。

死者梁凌杰（35歲）於2019年6月15日在金鐘太古廣場墮樓亡。死因研訊今早展開，法庭選出3男2女作為陪審團後，法庭便開始傳召證人作供。

惟案件下午續審時，死因裁判官高偉雄表示，有陪審員稱有部份證供聽不明白，裁判官明言情況不理想，經考慮後宣佈解散陪審團，明早再重選出陪審團，重新展開研訊。

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記者：林欣樂

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