【加控罪名】網台主持傑斯被加控洗黑錢涉逾1103萬　女助手同被控押後再訊

▲ 網台主持人傑斯今再提訊，被加控至10項控罪。經濟日報資料圖片

網台主持人「傑斯」早前被指於去年分別4次主持網上節目時，意圖引起憎恨或藐視中國及香港政府等，被控4項「作出具煽動意圖的作為」罪，案件今（10日）於西九龍裁判法院再訊。傑斯被加控至10項控罪，被加控1項「串謀作出具煽動意圖的作為」，以及5項洗黑錢罪，涉款共逾1,103萬港元。其任職保險從業員的女助手亦被控兩罪，案件押後至7月5日以準備轉介至區域法院的文件，傑斯續還押候訊，女助手則准保釋候訊。

被告尹耀昇（52歲），報稱網台主持。原被控4 項「作出具煽動意圖的作為」罪， 4 項控罪指他在2020年8月8日、15日、9月5日及10月10日，主持、製作、發佈及上載一個網上節目，意圖引起憎恨或藐視中國及香港政府，或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

控方今申請新增加控尹耀昇另外6項控罪，包括1項「串謀作出具煽動意圖的作為」為原先4項控罪的交替控罪，指被告於2020年2月8日至11月21日期間，以其他人串謀，主持、製作、發佈及上載一個網上節目，意圖引起上述控罪所述相同後果，以及引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起或加深香港居民間的不滿或離叛，煽惑他人使用暴力。

尹另被控5項，其中3項控罪指他於2020年2月22日、3日、13日至11月30日期間，在香港處理其上海商業銀行銀行戶口內3筆可公訴罪行的得益的財產，分別金額為港幣逾204萬、27.5萬元、逾5.6萬美元(折約43.7萬港元)。

另外兩項控罪則指控尹與女被告利寶麗（51歲），於2020年3月2日至11月30日期間，在香港處理兩人於上海商業銀行聯名戶口內兩筆從可公訴罪行的得益的財產，分別金額為港幣572萬元及256萬元。

控方今申請將案件押後至7月5日，以準備轉介至區域法院的文件。尹耀昇沒有保釋申請，女被告利寶麗則准以20萬元保釋，期間不得離港及須到警署報到等。

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記者：林欣樂