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【靚太安樂窩】廿四孝靚媽為家人淘巨型水池放花園　網民羨慕：泳池面積大過納米樓

休閒消費 18:42 2021/05/10

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

靚媽分享親手建立家中花園的大型水池。

夏日熱辣辣，大家有什麼消暑好方法？有靚媽在Facebook群組「淘寶開心Share」分享為家人購買大型水池和一系列水上活動用品，並放在家中的花園，隨即引來大班網民回應，紛紛表示羨慕。

點擊大圖了解水池詳情：

    點擊圖片放大
    +5
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該名港媽接受TOPick訪問表示，因為兒子喜歡玩水和希望舒緩奶奶腰部痛楚，所以購入水池。

阿仔好鍾意玩水，想佢習慣水，咁就大d學游水都快d識游；同奶奶佢腰痛，上網同醫生都話水療好好，所以佢而家日日游去改善埋腰痛。

媽媽表示水池質量不錯，水池連運費大概花13,000港元，約一星期到貨。

水池9千零，地墊1千零再加其他雜費工具同運費1千零，差不多萬3搞掂哂，水池質量超好，買左哩個水池好透心涼~

帖文一出，吸引不少網民留言，有網民關心清潔和安全問題：「要買超大量嘅漂白水，每晚倒落去，如果唔係過兩三星期之後啲青苔生到缸水變左綠色」、「天台loading唔夠，好易會冧樓架」；又有網民表示對於淘水池一事感到十分誇張「貧窮限制了我的想像」、「我缺既係泳池咩？我缺既係放得落咁大個泳池既屋企呀！！！」、「誇張…以為買水泡成個池呀？？」等。

有細心網民發現其實這位靚媽在淘水池前，曾在群組分享購買如便利店內的巨型雪櫃一事，同樣引起網民熱議，而她更大讚雪櫃好用又夠凍，招呼朋友一流。

自認是淘寶達人、有家居好物推薦大家，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

同場加映：日籍師傅教整零失敗麵包布甸【下一頁

責任編輯：張懿慧

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