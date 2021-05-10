【減肥大作戰】日YouTuber半年狂減39磅　9分鐘下半身瘦身操KO巨臀象腿

▲ 日YouTuber半年狂減39磅，9分鐘下半身瘦身操KO巨臀象腿。

夏天將至，不少女士為了穿上背心、短褲出街，都加緊減肥瘦身。日本女生Nooa在短短半年內激減18公斤，不但成功趕走贅肉，更煉成纖瘦身材。她曾在YouTube分享半年內狂減39磅。

半年內狂減39磅

今年24歲的Nooa，身高1.58米，在減肥前，她體重達63公斤（138磅），身形圓潤、厚實、大腿粗壯、有著包包臉。為了尋回自信，Nooa踏上減肥之路，透過控制飲食和多做運動，成功在6個月內減至45公斤（99磅），即足足減去18公斤（39磅），體脂亦由24%減至20%。減肥後的Nooa身形fit爆，煉成纖腰細腿，贅肉消失不見，臉蛋看起來更比以往小了一圈。

她不時在Instagram和YouTube分享自己在瘦身期間的變化。點擊下圖看減肥前後對比▼

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9分鐘下半身瘦身操

Nooa早前在YouTube分享一套下半身伸展運動訓練，共有16組動作，每組做30秒，期間不停重複動作，整個訓練合共9分鐘，如果持之以恆，相信很快就能看見成效。

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責任編輯：羅嘉欣