《屠出殺樂園》向80年代cult片致敬　尼古拉斯基治大戰機械怪物

▲ 《屠出殺樂園》

80年代荷里活片《鬼玩人》（Evil Dead II）是不少人心目中cult片經典，尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主演的新作《屠出殺樂園》（Willy's Wonderland）就是向《鬼玩人》為首的多部80年代經典恐怖片致敬之作。

其實《屠出殺樂園》是導演凱文路易斯（Kevin Lewis）的童年回憶，他將這份回憶轉變成一部人類對抗機械怪物的求生恐怖片，但它同時也帶有那種無名英雄懲奸除惡、掃蕩兇徒的硬朗西部電影味道。

導演凱文路易斯坦言：「《屠出殺樂園》向許多陪伴我長大的電影致敬，是一部有趣、怪異又瘋狂，令觀眾好像坐過山飛車般的懷舊作品。」

他表示從小看著《鬼玩人》以及其他80年代創意奔放的恐怖片和動作恐怖片長大：「當我的製片朋友傑瑞米戴維斯帶來這項計畫時，我們馬上就愛上這故事其全心投入其中。」

因此在片中，除植入對《屍變》(The Evil Dead) 、《鬼玩人》（Evil Dead II）這類經典恐怖片的狂熱情懷外，還有《香蕉船樂團》（Banana Splits）的音樂人偶秀、老式彈珠台，和80、90年代流行一時的互動式家庭餐廳外。

故事講述一名男子 (尼古拉斯基治飾)因為汽車半路拋錨，於是只得到鄰近的小鎮上打掃一間廢棄了的兒童樂園以換取零件修車，沒想到樂園中的動物機械人竟活了過來，並想置他於死地。

原來男子不自覺地誤闖的這個地方是黑心小鎮，居民為了生存，會誘騙過路的旅客成為活人獻祭，餵飽一群畏罪自殺後陰魂不散的殺人魔。

被惡魔附身的機械人偶打算殺掉男子大快朵頤，始料未及的是，受困於樂園中的男子亦非善男信女，見血後的他竟面露笑容，痛快地與這群機械獸展開一場血肉橫飛的困獸鬥......