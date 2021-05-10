【醫療事故】私家醫生涉錯誤處方致病人死亡遭停牌3個月緩刑1年　家屬批量刑過輕要求醫委會覆核

▲ 私家醫生巫浩源涉錯誤處方藥物，予一名末期腎病患者因藥物中毒引發多重器官衰竭死亡，家屬不排除將提出司法覆核及向該醫生提出民事索償等。（曾耀輝攝）

私家醫生巫浩源涉錯誤處方藥物予一名末期腎病患者，令該病人一周後因藥物中毒引發多重器官衰竭死亡。經醫委會紀律研訊後，判處該醫生停牌3個月，緩刑18個月。死者家屬批評，有關判決過輕，未能彰顯公義，要求醫委會覆檢懲處決定，不排除將提出司法覆核及向該醫生提出民事索償等。

末期腎衰竭患者阿強在2016年10月因痛風症向普通科醫生巫浩源求診，當時醫生診斷他患上乾癬性關節炎，處方2種藥物「秋水仙鹼」（Colchicine）及「甲氨蝶呤」（Methotrexate）。不過，患者求診5次仍出現腹瀉、血壓低 ，其後獲巫浩源轉介到東區醫院急症室求診，惟病情急轉直下，醫院確認患者出現「秋水仙鹼」及「甲氨蝶呤」嚴重中毒，致多重器官衰竭；最終阿強在同年11月18日證實死亡。

阿強家屬翌年3月決定就事件向醫委會作出投訴，相隔4年後醫委會研訊小組在上月30日進行紀律聆訊，指控巫浩源錯誤向一名腎衰竭患者處方2種藥物。巫浩源承認有關控罪和對專業失當指控不作爭議，最終被處罰停牌3個月，緩刑18個月。

阿強姐姐劉太對是次判決感到非常不滿，認為無法彰顯公義，不能為阿強挽回公道，坦言過去4年仍活在陰霾下無法釋懷。她又指，全家人過去10多年一直視巫浩源為家庭醫生，惟事件發生後他未曾向家屬表示歉意，對此感到非常失望。她希望透過公開事件交由公眾定論，並期望研訊小組在本周五（14日）覆核期屆滿前主動覆核決定，否則會考慮將提出司法覆核及向該醫生提出民事索償等。

協助死者家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌指出，醫委會以往曾審議因醫生失當直接引致病人死亡的個案，量刑均較巫醫生今次為高，包括2019年8月普通科醫生范思遠因錯誤處方藥物致有過敏病史病人死亡，遭停牌6個月，緩刑36個月。

他續指，雖然范醫生僅一次犯錯，但刑期卻較犯錯4次並沒有及時通報的巫醫生刑期高出一倍，故認為今次量刑過輕，未能反映其專業失當的嚴重程度，亦未能撫平家屬創傷和挽回公眾對醫生專業的信心，強調紀律行動目的應是保護公眾不受不合適的醫生行醫。

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記者：陳子謙