【香港小姐2021】曾志偉回巢後首個港姐大騷　有意再出埠拍外景：不會強迫打疫苗

▲ 曾志偉回巢製作港姐選美。

TVB年度盛事《2021香港小姐競選》今年將於9月舉行，也是曾志偉回巢無綫後，首個主理的港姐節目，自是重頭大騷。今日曾志偉夥同多位港姐代表出席記者會，並透露今屆港姐的製作大計。

曾志偉以無綫副總經理身份現身電視城舉行《2021香港小姐競選》記者會，並夥同慧妍雅集代表包括曹敏莉、楊思琦、李潔瑩、唐麗球等，以及歷年港姐如馮盈盈、劉佩玥、黃嘉雯、何依婷等出席記招，以「WE MISS HONG KONG」為主題，開始全球招募活動。

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▲ 今日舉行港姐招募記招。（東星圖片）

港姐再上紅館

曾志偉膼去參予多屆港姐司儀，不過出任高層後，志偉揚言今年應該不會再出任司儀，但他希望可以重拾過去港姐傳統，如有準決定及決賽，並計劃於紅館舉行決賽，另外，過去港姐口號「美貌與智慧」也會再成重點，突出港姐代表服務社會、親善大使的形象。

近年港姐因各種原因，未有出埠拍外景，志偉表示希望今年可再次出外景，但要視乎疫情而作安排，也會考慮旅遊氣泡的地點如新加坡。

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被問到要否要求候選佳麗須打疫苗，志偉稱不會強迫，可由佳麗自行選擇，但如要出埠，接種疫苗會較安全。今年港姐提早作出招募，因考慮到海外佳麗如要回港或要作隔離，因此須預留充足時間。

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▲ 多位美貌與智慧歷年港姐。

另外，早前有消息指TVB欲開拍以港姐為題材劇集，志偉承認會於今年港姐選美後才開拍，同時會借用港姐舞台拍攝，因可節省成本。

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