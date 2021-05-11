【認知障礙症】理大護理學院開發人工智能系統　助評估長者患認知障礙症風險

▲ 理大開發人工智能系統，評估長者患上認知障礙症的風險。（理大提供））

認知障礙症令患者腦功能衰退，認知能力逐漸喪失。由於未有治癒方法，故及早找出高風險人士，有助延緩他們發病。要識別出潛在的患者，可透過「簡易心智量表」(MMSE)的篩檢方法，長者透過回答算術、記憶、繪圖等的問題，評估是否存在認知功能障礙。但頻密使用此方法會令長者記住有關內容，不能有效評估。

為了提供持續的智能篩檢工具，理大護理學院利用人工智能開發評估系統，透過分析長者的健康數據，推斷他們患上認知障礙症的風險。研究團體於2008至2018年間，透過免費的社區保健服務，從全區18區收集逾2千名長者的500項健康數據，包括年齡、性別、血壓、心率等基本健康指標，及從健康評估量表得來的數據，包括：移動量表、營養量表、憂鬱量表、視力、牙齒狀況等數據，以及他們參與MMSE後的結果。

▲ （黃建輝攝）

負責是此研究的理大護理學院教授蔡及時表示，利用有關的數據建立預測模型後，當有社工、註冊護士等專業人士輸入其他長者的數據到系統時，會自動推斷出其MMSE的分數，以評估他們患上認知障礙症的風險。系統亦可設定檢查週期，定期為長者做檢查。

共同進行研究的助理教授關耀祖指出，系統所需的數據是長者中心定期會收集的數據，一般而言不需花額外工夫，而由於要判斷出長者是否患上認知障礙症需要詳細的檢查，包括腦部神經掃瞄、抽血等一系列檢查，價錢亦頗貴，形容系統是平衡精準性及可行性。

團隊目前正與東華三院梁顯利長者日間服務中心合作，由去年中起陸續為該中心200名長者進行評估，準確度約為88%。蔡及時計劃，日後增強預測模型的功能，例如預測其他健康狀況，亦會與更多社區長者服務中心合作，並計劃於明年申請創新及科技基金之公營機構試用計劃，開發智能健康信息系統。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴