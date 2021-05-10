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【基層住屋】陳帆預告本月公布1,500賓館房或轉過渡屋　長期輪候公屋津貼料9萬戶受惠

社會 19:19 2021/05/10

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陳帆出席政黨一個網上節目。（資料圖片）

政府正設法增加過渡屋供應，並向長期輪候公屋居民發放現金津貼，紓緩基層壓力。運輸及房屋局局長陳帆透露，當局正跟約150間賓館探討可行性，將房間轉為過渡性房屋單位，盼月底前公布消息，料可提供約1,500間房。

陳帆於網上節目稱，疫情嚴峻下，不少賓館面臨倒閉，盼探討改變用途改為過渡屋。政府已實施先導計劃，讓非政府機構租用大約800間賓館或酒店房間，作為過渡性房屋。陳帆透露，當局正跟150間酒店賓館營辦商討論，部分已進入最後階段，盼月底前公布詳情。

而特首去年初宣布，以試行形式，為非居於公營房屋、非領綜援而輪候出租公屋逾3年，並符合資格的「一般申請住戶」，提供現金津貼，直至獲得首次編配公屋為止。陳帆料約9萬戶家庭受惠，當局已就計劃預留約80億元，6月中經由房署，向合資格家庭發信，確認是否仍合資格入住公屋，倘完成程序，首批現金津貼將於7月起發放。

另外房屋協會正於啟德、安達臣發展資助出售房屋，房協總監楊嘉康稱，按過往經驗，兩房戶去貨速度較快，房協決定未來項目，以兩房戶主導，建屋面積約380至約510餘呎，較大單位設「梗廚」，細兩房則改用開放式廚房設計。他強調單位要夠實用，主人房面積至少有70至80呎，細房亦要約有50呎。

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記者：吳卓峰

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