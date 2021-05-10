【生物多樣性】環諮會多名委員指市民仍不了解何為生物多樣性　黃遠輝：此環保議題很複雜

▲ 綠海龜。(經濟日報資料圖片)

環諮會於今（10日）開會討論有關於香港落實生物多樣性策略及行動計劃的進度報告，會上多名委員均認為，即使本港郊野、海岸公園的環境保育工作「有進步」，但社會仍然對於生物多樣性一知半解，形容當局即使「做左好多但落唔到地」，促當局有必要增加政策透明度，提升公眾參與及認知。

環諮會主席黃遠輝表示，生物多樣性「實際是很複雜的環保議題」，中小學生懂得親親大自然，但要理解保育理念確實較困難，只能用「較貼地」的說法去教育他們，例如認識南丫島海灣的綠海龜保育價值，「慢慢持續去推展」。

▲ 環諮會主席黃遠輝（右）。（洪芷晴攝）

另外，最新一份審計報告發現，政府車隊中電動車數量減少，過去4年僅佔在政府車輛中不足4%。黃遠輝回應表示，早年港府使用的電動車屬「第一代電動車」，由於警隊曾先後兩次於執行職務時，有電動電單車突然自燃，令警隊其後因安全問題未敢再用電動電單車，不過現時市面的電動車已發展至「第3、4代」，無論性能技術都較早年改進不少，相信港府「既然承諾會採用，就會確實執行」。

港府早前指，將要求除因運作需要等原因，而未能轉用電動車的車輛外，所有新購及到期更換的中小型政府私家車，必需以使用電動車為標準；至於其他種類的車輛，當局亦會優先使用電動車或較環保的車輛。黃遠輝亦曾表示，政府擁有最大車隊，理應帶頭轉用電動車。他又稱，政府應該有既定換車政策，相信官員會合理使用公帑，有需要時才換車。

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記者：洪芷晴

