【上呼吸道感染】黃大仙深水埗2間幼稚園爆疫46學童發病　學校須停課至少5天強制檢測 【內附名單】

▲ 衞生防護中心表示，已向爆發上呼吸道感染的幼稚園提供有關預防建議。（經濟日報資料圖片）

衞生防護中心今日（10日）公布，黃大仙保良局金卿幼稚園及深水埗仁愛堂龐盧淑燕幼稚園先後爆發上呼吸道感染，共有46名學童出現咳嗽、流鼻水、發燒和喉嚨痛等病徵，學校須停課至少5天強制檢測。

個案詳情如下

學校 受影響人數、求醫情況 最早發病日期 病徵 黃大仙保良局金卿幼稚園 9男15女學童，年齡介乎4至6歲；當中15人已經求醫；全部情況穩定，無需入院 5月7日 咳嗽、流鼻水、發燒和喉嚨痛 深水埗仁愛堂龐盧淑燕幼稚園 13男9女學童，年齡介乎3至5歲；當中20人已經求醫，其中一人需入院並已出院；全部情況穩定 4月20日

中心指，已向上述兩間幼稚園提供有關預防呼吸道感染的建議，相關幼稚園正接受醫學監察，為謹慎起見，兩間幼稚園分別於今日（10日）及4月22日被納入強制檢測公告，以排除感染新冠肺炎的可能性。

中心續言，已要求有關幼稚園停課至少5日以進行清潔及執行強制檢測公告。

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記者：陳曉瑩