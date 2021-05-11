【中醫養生】「獅子會與香港浸會大學中醫藥慈善基金」資助1000名合資格長者免費接受一次以「中醫四診儀」檢測體質

▲ 「獅子會與香港浸會大學中醫藥慈善基金」資助一千名合資格長者免費接受一次以「中醫四診儀」檢測體質。(受訪者提供圖片)

「獅子會與香港浸會大學中醫藥慈善基金」早前透過5間非牟利團體，包括：保良局、仁愛堂、九龍樂善堂、香港中華基督教青年會、屯門獅子會，派發合共1000張檢測証書予65歲或以上的長者，資助他們到香港浸會大學—賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心免費接受一次以「中醫四診儀」檢測體質。此外，慈善基金亦訂製了一萬個口罩贈予完成檢測的長者，每人可獲贈一包五個的口罩，藉此向長者推廣中醫藥養生和預防疾病的概念。

「獅子會與香港浸會大學中醫藥慈善基金」董事局主席林海涵表示，期望長者在完成中醫體質檢測後，可以更了解個人健康狀況，注意飲食和調整生活習慣。在新冠病毒疫情下，長者更需要多留意身體狀況，在季節轉換時避免著涼，注意飲食衛生，保持適量運動及充足睡眠，以提升自身免疫力，防止疾病的發生。林海涵博士亦呼籲年滿65歲或以上、有經濟困難和長期病患的長者可以申請慈善基金的長者愛心診証咭計劃，接受香港浸會大學中醫藥診所提供的醫療服務，以減輕他們的醫療開支負擔。

香港浸會大學中醫藥學院臨床部副主任暨預防中心主管楊君軍指出，中醫學把人分為九種體質：氣虛質、陽虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質、氣鬱質、血瘀質、特稟質、平和質。因應不同體質類型，可以針對性地調理體質，預防長者患上慢性疾病(例如高血壓、糖尿病等)。透過中心所配備的中醫四診儀，長者可以初步認識自已的中醫體質類型，並得到簡單的養生運動及飲食養生建議等。

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責任編輯：洪芷晴