【隔離營食物】遭撤換承辦商「丹尼食品」曾釀小學生集體腹瀉　同為女拔長期飯商

▲ 女拔前教師楊子俊稱，每年學校午膳服務招標，都會邀請供應商製作食物樣本，到校搞試食會供師生家長評分，圖為家教會通訊截圖。（楊子俊facebook圖片）

竹篙灣檢疫中心日前發生懷疑集體食物中毒事件，驚現「粟米肉磚飯」，涉事膳食承辦商「丹尼食品有限公司」事後已遭衞生署撤換。翻查資料，「丹尼食品有限公司」本身是本港四大學生飯盒供應商之一，在2019年曾有食物中毒的「前科」，但也是名校拔萃女書院的「長期飯商」，有該校前教師稱，平時供應予學校的飯盒雖然被視為「劣食」，但質素亦不算太差。

據丹尼食品官網指，公司創辦於2001年，提供午膳、小賣部及到會服務，於葵涌達2萬平方呎中央生產廠房，「一直堅持每日新鮮製作優質美味的飯盒」，形容「近年來取得學童、家長、學校及客戶信賴及支持」。

惟該公司曾於2019年，向上水東華三院馬錦燦紀念小學供應疑變壞的飯盒，至少20名小學生進後肚痛或腹瀉。

女拔前教師楊子俊今日（10日）在社交網站發帖，指丹尼食品亦是女拔的長期飯盒供應商，英文名為「Danny's」，雖然不少學生視之為「劣食」，「例如當我建議lunch time趕時間的同學吃Danny's，她們通常都會一臉嫌棄或作嘔吐狀」，但「平心而論」，以校園午膳的標準來說，他認為丹尼供應予女拔的飯盒質素不算太差，而且價格相宜，每盒僅約20元，故相信該公司「平時」是「有能力製作正常人類食品」，猜測是否有人在隔離營項目中「偷工減料」，或是政府的預算「連20蚊都沒有」。

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責任編輯：馮琪雅