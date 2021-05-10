林鄭幫建制派洗白：不是「保皇黨」　

▲ 特首林鄭月娥指，建制派不是保皇黨。（短片截圖）

建制派等於保皇黨？特首林鄭月娥今日在其主持的「選委界別分組面面觀」中，主動幫建制派平反，強調建制派不是保皇黨，因為曾有一個政府項目，不獲建制派支持。

林鄭說，當時港府準備建造一條貴價天橋，但被建制派質疑是否物有所值，認為要重新考慮。林鄭所提的貴價天橋，正是造價高達17億元的元朗高架行人天橋項目，林鄭今稱該項目不獲建制派支持，不過翻查資料，該項目在立法會公務小組以16票贊成，13票反對及1票棄權下獲通過，贊成者均為建制派。不過後來部分建制派議員表示會投反對票，政府最終沒有將工程提交上立法會財委會。

林鄭又批評，過往立法會未能理性討論項目，將每件事都泛政治化，她舉例指，明日大嶼5.5億元前期研究撥款申請被拖逾10個月，感慨政府往往在沒有辦法下妥協，先做其他工程。她希望在修改選舉制度後，立法會可回復理性。

新選舉制度下，立法會參選人需得到選舉委員會五大界別各2至4張提名票。今日「選委界別分組面面觀」其中一位嘉賓是建造業議會主席陳家駒，作為選委會的當然委員，一開場即被林鄭問其提名參選人的標準。

林鄭問到，如有人向你爭取提名，會否考慮該人以前不太支持政府，或與政府立場不一致。陳家駒稱，最重要的是這個人是否愛過愛港，又說會看對方是否有充足理由不支持政府，「是否為了那件事而去提出意見。」

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