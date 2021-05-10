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【新冠疫苗】港累計逾108萬人已打首劑　昨7人打針後送院其中1名71歲男子不遵從醫生勸告自行出院

社會 22:48 2021/05/10

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新冠疫苗計劃4月26日展開，本港今（10日）再多逾3.47萬名市民接種了疫苗和約1.2萬名市民在網上預約接種疫苗，累計逾108萬名市民已接種首劑疫苗、逾68萬人已打次劑。(經濟日報資料圖片)

新冠疫苗計劃4月26日展開，本港今（10日）再多逾3.47萬名市民接種了疫苗和約1.2萬名市民在網上預約接種疫苗，累計逾108萬名市民已接種首劑疫苗、逾68萬人已打次劑；而昨日有7宗打針後即場送院個案，其中6人已經出院、1人留院觀察、及1人不遵從醫生勸告自行出院，個案詳情如下：

港府公布，已為市民接種共約1,776,500劑疫苗。當中約1,087,200名市民已接種第一劑疫苗，包括約481,800名接種科興疫苗，約605,400名接種復必泰疫苗。約689,300名市民已接種第二劑疫苗，包括約344,600名接種科興疫苗，約344,700名接種復必泰疫苗。

截至今日下午八時的過去24小時，約有34,700名市民接種了疫苗和約12,000名市民在網上預約接種疫苗，詳細的數字如下：

約有4,900名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2,300人在社區疫苗接種中心接種，約2,600人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；

  • 約有3,100名市民接種第二劑科興疫苗，當中約1,500人在社區疫苗接種中心接種，約1,600人是在私家醫生和診所接種；
  • 約有10,800名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有16,000名；
  • 社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為94%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%；
  • 約2,900名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約9,100名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。　　

另外，作為背景資料，截至今日零時零分，過去24小時共有46宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。有關數字為當日新入院的實際數字，可為公眾提供一個參考對照，讓市民更全面理解在接種疫苗後錄得的相類個案。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

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