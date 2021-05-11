兩空置校舍用地籲保留作政府用途　紅磡官小傳作考評中心

▲ 九龍城前紅磡官立小學及觀塘前聖若瑟英文中學（圖）均被規劃署列作建議「長遠保留作政府、機構或社區用途」。（資料圖片）

教育局正協助考評局物色一座合適的空置校舍，發展為「考試及評核中心」。早前有傳當局曾考慮的兩幅空置校舍用地，包括九龍城前紅磡官立小學及觀塘前聖若瑟英文中學，兩選址昨天（10日）均被規劃署列作建議「長遠保留作政府、機構或社區用途」，據悉當局傾向選用前紅磡官立小學的空置用地。教育局及考評局昨均表示，正在物色選址，如有確實安排，會盡快公布。

規劃署昨日更新「經中央調配機制檢視的空置校舍用地」報告，在2020年度經檢視的上述兩間學校的空置校舍用地，均建議長遠保留作政府、機構或社區用途。

據悉，為教育局考慮選址的前紅磡官小校舍，位於九龍城機利士南路，2019年曾推出校舍分配供小學重置，最終被當局以校網及地區發展等理由撤回。

為善用空置校舍用地，規劃署會為教育局已確認無需作學校用途的空置校舍用地，作出檢討並訂立長遠土地用途。迄今經檢視的236幅空置校舍用地中，有183幅、即約78%建議長遠保留作政府、機構或社區用途；另有26幅、約11%建議長遠作住宅用途，當中14幅建議作公營房屋發展；餘下27幅、約11%位於鄉村範圍的前新界村校空置用地，則建議長遠保留作鄉村式發展、鄉郊用途、休憩用地用途等。

規劃署指，經檢視的236幅空置校舍用地中，有44幅座落在私人土地，其發展一般由私人土地擁有人經參照適用的法定規劃用途及地契條款決定。至於192幅座落於政府土地或即將交還的私人土地上的空置校舍用地，當中95幅已用作確定的長遠用途；59幅正積極籌劃以達致善用土地或有待進一步研究；另有38幅於有待落實長遠用途期間，可供非政府組織或社會企業作申請以短期形式租用該等用地作社區、團體或非牟利用途。

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記者：馮琪雅