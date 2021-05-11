​【強制檢測】43校爆上呼吸道感染納強檢　包括英基、協恩等幼稚園

▲ 5月10日，政府公告43校爆上呼吸道感染納強制檢測。資料圖片

政府深夜公布最新強制檢測公告，由於43間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，要求於指定期間曾身處43間學校人士，接受新冠病毒核酸檢測，包括英基國際幼稚園(烏溪沙)、九龍塘羅福道國際英文幼稚園、協恩中學附屬幼稚園、中西區聖安多尼學校及九龍塘官立小學等。

任何在4月27日至5月10日期間曾身處任公告內43間學校超過2小時人士，須於5月13日或之前接受檢測根據現行做法，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校，提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。而14天前已完成接種2劑新冠疫苗人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，無須接受強制檢測。



另外，因應衞生防護中心早前宣布更新涉及N501Y變種病毒株確診本地個案的檢疫安排，已獲安排離開檢疫中心的人士，須於確診病人離開大廈計起第3、7、12及19日進行強制檢測，並需自我監察直至21日屆滿。

政府今日(11日)會在荃灣荃威花園R座增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。而位於九龍佐治五世紀念公園、旺角麥花臣遊樂場及油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站，會延長服務日期至5月17日（星期一）。連同21間社區檢測中心，全港各區於明日合共有38個社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務，檢測量足以應付需求。

5月10日強制檢測公告詳情：(任何在4月27日至5月10日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時人士，須於5月13日或之前接受檢測)

(1) 牛頭角下邨貴華樓地下香港基督教服務處雋樂幼稚園

(2) 觀塘基督教聯合醫院J座1樓基督教聯合醫務協會幼兒學校

(3) 天水圍天恩邨天恩商場中國基督教播道會天恩幼兒學校

(4) 鑽石山鳳德邨鳳鑽苑地下保良局金卿幼稚園

(5) 紅磡黃埔花園翠楊苑1樓香港保護兒童會新航黃埔幼兒學校

(6) 油塘高怡邨高盛樓地下基督教香港崇真會安怡幼兒學校

(7) 屯門兆安苑定賢閣地下佳寶幼稚園(屯門分校)

(8) 紅磡家維邨家禮樓地下香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園

(9) 元朗泰祥街14號盛發大廈地下（部份）及1樓德怡國際幼稚園/幼兒園(元朗)

(10) 葵涌石籬(一)邨石泰樓地下仁濟醫院董伯英幼稚園/幼兒中心

(11) 荃灣德士古道聖公會荊冕堂士德幼稚園

(12) 馬鞍山英基國際幼稚園(烏溪沙)

(13) 將軍澳廣明苑廣寧閣地下嗇色園主辦可正幼稚園

(14) 沙田隆亨邨隆亨社區中心香港基督教女青年會隆亨幼兒學校

(15) 沙田廣林苑興林閣地下廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園

(16) 柴灣新翠商場政府大樓新翠培元幼稚園 / 新翠培元國際幼兒園

(17) 天水圍天耀邨耀興樓地下元朗商會幼稚園

(18) 屯門富泰邨愛泰樓地下路德會富泰幼兒園

(19) 荃灣石圍角邨石蓮樓地下中華基督教會福幼第二幼稚園 / 福幼第二幼兒中心暨育嬰園

(20) 九龍塘羅福道4-6號國際英文幼稚園

(21) 西營盤高街9號地下上層(南)仁濟醫院郭子樑幼稚園 / 幼兒中心

(22) 順天邨天韻樓低座地下禮賢會順天幼兒園

(23) 九龍城農圃道1號協恩中學附屬幼稚園

(24) 天水圍天頌苑服務設施大樓基督教宣道會天頌幼兒學校

(25) 元朗安信街元朗信義會生命幼稚園

(26) 大埔大元邨泰德樓東華三院洪王家琪幼稚園

(27) 沙田愉翠苑2期基督教神召會合一堂幼稚園

(28) 長洲長碩路33號碧濤軒商業樓地下國民學校漢師中英文幼稚園/幼兒園

(29) 粉嶺祥華邨祥和樓地下東華三院洪王家琪幼兒園

(30) 粉嶺嘉福邨福樂樓地下嘉福浸信會幼兒園

(31) 沙田水泉澳邨修泉樓接鄰地下基督教香港崇真會安頌幼稚園

(32) 屯門安定邨定康樓地下順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園

(33) 元朗屏信街5-7號中華基督教會元朗堂真光幼稚園

(34) 秀茂坪邨秀康樓地下中華傳道會基石幼稚園

(35) 元朗屏信街9號中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校

(36) 屯門掃管笏博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學

(37) 屯門湖景邨湖暉街1號保良局梁周順琴小學

(38) 沙田顯徑村嘉田苑香港中文大學校友會聯會張煊昌學校

(39) 天水圍天恩邨樂善堂梁銶琚學校（分校）

(40) 半山醫院道2號中西區聖安多尼學校

(41) 油麻地東莞街43號東莞同鄉會方樹泉學校

(42) 九龍灣啓禮道12號佛教慈敬學校

(43) 九龍塘添福路6號九龍塘官立小學

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責任編輯 李志強