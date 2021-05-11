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【新冠肺炎】林鄭月娥透露今日新增一宗輸入個案　連續4日本地零確診

社會 09:52 2021/05/11

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特首林鄭月娥今早（11日）行會前見記者，現時的疫情穩定，早前有變種病毒出現是比較擔心，但現時沒有大型爆發。本港過去14天只有11宗本地個案，只有1宗為不明源頭，而七天移動平均線少於1宗，不明源頭只是0.1宗。她又透露今日只新增一宗輸入個案，沒有本地感染，下午不設疫情記者會，即本港連續4日本地零確診。

她指出，過去14天的一宗不明源頭個案，打破了本來已經超過14天零源頭不明個案。她稱，如兩地7天移動平均線每日不明個案不多於5宗就可以繼續與新加坡展開旅遊氣泡。

至於本港早前出現的變種病毒株個案，至今並無在本港社區廣泛傳播，但由於變種病毒株的潛伏期或會更長，故港府會繼續監察。港府早前就事件要求外傭作強檢，另要求染變種病毒株個案患者居住的大廈居民接受檢疫或強檢，對引起的不便表示歉意。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

 

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