【新冠肺炎】林鄭月娥透露今日新增一宗輸入個案　連續4日本地零確診

特首林鄭月娥今早（11日）行會前見記者，現時的疫情穩定，早前有變種病毒出現是比較擔心，但現時沒有大型爆發。本港過去14天只有11宗本地個案，只有1宗為不明源頭，而七天移動平均線少於1宗，不明源頭只是0.1宗。她又透露今日只新增一宗輸入個案，沒有本地感染，下午不設疫情記者會，即本港連續4日本地零確診。

她指出，過去14天的一宗不明源頭個案，打破了本來已經超過14天零源頭不明個案。她稱，如兩地7天移動平均線每日不明個案不多於5宗就可以繼續與新加坡展開旅遊氣泡。

至於本港早前出現的變種病毒株個案，至今並無在本港社區廣泛傳播，但由於變種病毒株的潛伏期或會更長，故港府會繼續監察。港府早前就事件要求外傭作強檢，另要求染變種病毒株個案患者居住的大廈居民接受檢疫或強檢，對引起的不便表示歉意。

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記者：郭詩詩