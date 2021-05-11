【世紀合照】吳業坤+193為TVB與ViuTV結邦交　坤哥三爺合作灌錄新歌

▲ 為TVB與ViuTV結邦交，吳業坤193合作錄新歌。

隸屬TVB的藝人吳業坤（坤哥）早前放出與對台ViuTV的組合ERROR成員193（郭嘉駿）的合照，坤哥並表示希望與193一起「後生仔唱下歌」。相隔一周，坤哥與193於昨晚（5月10日）一同進入錄音室，更各自手執對台的吉祥物合照，可謂破天荒合作，為兩台「建立邦交」。

事因，剛從日本結束工作假期（Working Holiday）回港，全心投入音樂事業的坤哥，上星期在社交網站發放一張與193的合照，並留言謂：「講左（咗）成年後生仔唱下歌，放飛機者死。」及後引來熱烈討論。

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▲ 坤哥於上周首次發放與193的合照。（Facebook圖片）

坤哥不擔心被大台照肺

當日此合照一出，已有網民擔心出名小器的大台會因此找坤哥「照肺」，亦有網民問他是否準備「過檔」。坤哥接受傳媒訪問時表示，與193早已有合作計劃，並強調公司好大方，沒有因此被訓話。

坤哥又提到兩年前的紅館演唱會，已邀請MIRROR任嘉賓，公司高層樂易玲亦都有到場支持。

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▲ （Facebook圖片）

坤哥193合唱

相隔一周，坤哥與193不只是合照而已，兩人在昨晚再度約於錄音室聚頭。坤哥在IG限時動態放出一張TVB吉祥物TV Buddy與ViuTV吉祥物Sound Bear的合照，並標記193。

另外，他又放出一張印有歌詞的紙張，內容寫有比卡超、四驅車、亞基拉等等的日本動畫名字，讓網民非常期待。

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▲ 網民期待二人合作的成品。（instagram圖片）

至於「三爺」193亦在限時動態分享了一張錄音室照片，坤哥亦有被攝入鏡頭。事

後坤哥再於私人Facebook上載與193的合照，二人分別拿著對方的吉祥物，坤哥留言：「無放飛機。」

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▲ 坤哥與193各自手執對台吉祥物。（Facebook圖片）

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建議坤哥加入ERROR

是次二人透露合作，再吸引大批網民留言，有網民建議二人合唱《Error自肥企画》首集播出的《無制限OT編集団の行動綱領》，有人建議曾經炸爛自家電視台吉祥物的193挑戰炸爛TV Buddy，亦有網民笑指坤哥可以做ERROR的第五位成員。

而在昨晚播出的《ERROR自肥企画》，眾成員需要在草地上尋找正確密碼，找出被恐龍挾持的美女人質，有「港版石原里美」之稱的鄭嘉欣（Christine），其中193需要接受「死亡恆星」懲罰，被球體重擊下體，「頭部重傷」需要躺在地上良久才能恢復。

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193下體受傷

到最後雖然193勝出遊戲，贏得新款運動攝影機，以及「公主之吻」，但下體痛得難以站直的193卻一直面露痛苦，狀甚可憐。

另外，坤哥近日接受植入隱形眼鏡手術，希望擺脫近視眼。

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