【新冠肺炎】今日新增1宗確診涉輸入個案　染疫菲籍女護士一名親友檢出有抗體

▲ （資料圖片）

本港疫情似有緩和，衞生防護中心公布，今日（11日）新增一宗輸入個案，本地連續4日零確診個案。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。同日錄得少於5宗初步確診個案。

新增確診輸入個案涉及一名27歲女子，為一名外傭，一直無病徵，5月9日乘搭CX798航班由印尼抵港，於機埸檢測陽性，並非帶有N501Y變種病毒，曾否接種新冠疫苗仍於調查當中。

另外，中心就早前確診菲籍女護士個案進一步流行病學調查發現，其一名密切接觸者曾於4月13日和18日分別出席柴灣興華（二）邨豐興樓，及深水埗福榮街37號的家庭聚會，其新冠病毒抗體測試為陽性，顯示該名密切接觸者曾於近期感染新型冠狀病毒。

政府宣布5月24日全港學校恢復半日面授課，另現有社交距離措施再延長兩周，詳細即看：【下一頁】

昨日(10日)新增4宗確診個案，均涉及輸入個案，患者均為外籍傭工，並無檢出有N501Y變種病毒，亦未曾接種新冠疫苗。

疫苗氣泡防疫策略：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映，43歲主婦脫髮出紅疹揭紅斑狼瘡症，風濕病科專科醫生拆解最新治療方法：

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩