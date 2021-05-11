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【周末好去處】元朗錦莆手工藝市集設巴黎鐵塔打卡位   現場「毫無代價唱最幸福BUSKING」音樂表演

休閒消費 10:10 2021/05/11

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

錦莆手工藝市集本周六開鑼啦! (相片來源︰錦莆手工藝市集fb)

近年各區都有文青巿集，讓市民休閒放空，位於元朗錦田的錦莆手工藝市集，面積達10,000呎，定期邀請眾藝匠擺檔。各手工藝品琳琅滿目，包括首飾、寵物主題手作及產品、家居擺設、塔羅占卜、香薰花藝、手調咖啡、生活百貨等，別具特色、食買玩應有盡有。

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本周六這市集還有個「毫無代價唱最幸福BUSKING LIVE」，從下午各樂手表演至晚上，配以現場的手工啤氣氛不俗，有興趣不妨看看。

場內設有巨型兒童充氣滑梯及遊玩場。 (相片來源︰錦莆手工藝市集fb)

日期：15/5/2021 (星期六）
市集開放時間：10am至8pm

4組演唱嘉賓：
SREDLE // 3pm至330pm & 6pm至645pm 
Eric // 330pm至4pm & 645pm至730pm
Kwan & Silvia // 4pm至430pm & 730pm至8pm 
FM 21.3 // 430pm至5pm & 8pm至9pm
特備節目︰魔術師Max哥哥表演：515pm至6pm

攤檔內還有塔羅牌占卜。(相片來源︰錦莆手工藝市集fb)

現場設有︰
特色美食區 / 巨型兒童充氣滑梯 / 夜光月亮打鞦韆 / 日式許願池 / 經典趣味遊戲街 / 多種懷舊遊戲 / 巨型巴黎鐵塔打卡位

各式手作工藝品都有。 (相片來源︰錦莆手工藝市集fb)

地點：錦莆手工藝市集 Kam Po Handmade Market
元朗錦田錦莆路DD106 509RP（金力停車場內）- 錦上路西鐵站C出口步行5分鐘
 

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