【香港小姐2021】曾志偉誓重拾港姐服務社會形象　禁卸任前拍劇：港姐代表香港親善

▲ 曾志偉改革香港小姐競選。

曾志偉回巢TVB兼任副總經理後﹛大力改革TVB綜藝節目，而香港小姐是TVB每年一度的大騷，曾志偉當然出盡全力，要令今屆港姐辦得有聲有色。日前，TVB為本年度的香港小姐舉行記者，並公布競選訂立新規矩，包括港姐卸任前嚴禁拍劇，以及加入真人騷元素等。

【香港小姐2021】曾志偉回巢後首個港姐大騷 有意再出埠拍外景：不會強迫打疫苗

▲ 香港小姐昨日舉行全球招募記者會。（東星圖片）

港姐一年內不準拍劇

《香港小姐競選2021》將舉行全球招募記者會，因為全球仍受疫情影響，故此今屆招募期提早開始，以方便海外佳麗來港時有足夠時間隔離。

曾志偉為提升港姐形象，對競選進行一系列的改良。首先重點指出港姐當選後一年內不可拍劇，因為港姐過去一直被視為入演藝圈拍劇的捷徑，但曾志偉指，港姐的目的是擔任親善大使及服務社會，而非選完美就去拍劇，若要拍劇也要在卸任後才再回來。

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選美改為真人騷

另外，今年的香港小姐競選亦邀得慧妍雅集合作，曹敏莉、楊思琦、李潔瑩及唐麗球等人亦有出席記者會。曾志偉表示，香港小姐將改以真人騷方式進行，並安排港姐師姐們以一對一形式擔任入圍佳麗的導師。

他又謂會重拾過去港姐傳統，將比賽分為準決定及決賽，並計劃於紅館舉行決賽。而且，港姐多年來的口號「美貌與智慧並重」也將重新作為選美重點，以提升港姐的形象。

▲ 香港小姐將改回在紅館舉行（東星圖片）

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至於港姐出埠拍外景的環節也將重新舉行，但具體情況仍要視乎疫情再安排，亦會考慮旅遊氣泡地點，如新加坡。

而在佳麗是否要打疫苗的意見上，曾志偉就表示不會強迫，可由她們自行選擇，但如要出埠，接種疫苗會較安全。

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同場加映：吳幸美專訪