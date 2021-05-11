【新冠肺炎】印度新冠康復者接連患毛黴菌病　死亡率高達50%為保命或需摘眼球

▲ 印度新冠康復者接連患毛黴菌病，疑與治療方式有關，死亡率高達50%。

印度新冠肺炎疫情失控，5月9日單日再新增36萬人確診。疫情未受控之時，另一種傳染病──「毛黴菌（Mucormycosis）」又再新冠康復者中爆發。專家相信毛黴菌病爆發的原因是印度治療新冠患者時，會採用類固醇，導致免疫力下降，讓毛黴菌症有機可乘。

綜合外媒報道，毛黴菌孢子一直存在於土壤和空氣中，甚至存在於健康人體的鼻腔中，可以說是無處不在，一般人只有在免疫系統受到抑制下，吸入或皮膚、舌頭接觸到才會染病，故屬於罕見的感染。

不過，印度感染毛黴菌病的患者有上升趨勢。馬哈拉施特拉邦的毛霉菌病病例增至200宗。孟買平常一年只約有3、4宗毛霉菌病，但近3個月已逾150宗。

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毛黴菌病爆發起因，相信是印度採用的類固醇療法，雖可減輕新冠肺炎所帶來的肺部發炎，並降低人體免疫系統在應對新冠肺炎時的過度反應，但同時都會令患者的免疫力下降，讓毛黴菌症有機可乘。

孟買眼科醫生奈爾（Akshay Nair）透露，患毛黴菌症的患者，大多患有糖尿病，11人必須摘除雙眼保命。另外，他從6名同事得知，在去年12月至今年2月間，一共遇到58宗毛黴菌症病例，大部分都是在新冠肺炎康復後12至15日內確診。

資深耳鼻喉科醫生帕特爾（Navin Patel）表示，毛黴菌孢子可入侵患者的鼻竇、肺部、眼睛、大腦等。

病徵包括鼻塞、眼睛腫脹和疼痛、眼瞼下垂，最終或視力模糊甚至失明，鼻子周圍或有黑斑。患者須連續靜脈注射21天至8星期的抗真菌藥治療。但即使接受治療，死亡率仍可高達50%。患者亦有機會需摘除眼球，避免感染大腦保命，但切除眼球後仍有機會死亡。

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責任編輯：羅嘉欣