【MIRROR演唱會】姜糖廚房燈壞掉　姜濤發光芒為鏡粉帶來希望

▲ ​​​​​​​​​​​​​​姜濤燈牌照亮粉絲廚房。

MIRROR演唱會《MIRROR"ONE & ALL"VIP Package》成為近日全城話題,而演唱會將於今晚(5月11日)舉行最後一場。可是,MIRROR演唱會門票一票難求,並不是所有鏡粉都可成功購票入場。

而鏡粉出名團結又具心思,在MIRROR演唱會演出場地佈置大批具心思的應援物品,據悉令九展成為了景點,有些市民就算沒有MIRROR演唱會門票,都到場外欣賞應援物品,以及拍照打卡。

姜濤照亮廚房

眾應援物當中,燈牌可說是粉絲最基本的打氣物品,不過原來燈牌可以為偶像打氣外,還可以名副其實地照亮生活。

本身也是鏡粉的專欄作家小雨,其居所為租住單位,可是家中廚房的光管壞掉好幾天,就算換上新光管、換starter都依然無用,只好聯絡業主找專人上門檢查維修。

可是廚房在晚上沒燈光令生活不便,幸好與小雨「同棲生活」的同室是一名姜糖,並成功票入MIRROR演唱會門票,因為此有姜濤燈牌。

於是,她們就靠姜濤燈牌在廚房照明,雖然燈牌光線有限,不過聊勝於無,而且這就似有姜濤在廚房照著自己下廚,實在甜到爆,真是「Here We say I love you 都變了甜品師傅」。

