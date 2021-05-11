【MIRROR演唱會】姜糖廚房燈壞掉　姜濤發光芒為鏡粉帶來希望

▲ ​​​​​​​​​​​​​​姜濤燈牌照亮粉絲廚房。

MIRROR演唱會《MIRROR"ONE & ALL"VIP Package》成為近日全城話題，而演唱會將於今晚（5月11日）舉行最後一場。可是，MIRROR演唱會門票一票難求，並不是所有鏡粉都可成功購票入場。

而鏡粉出名團結又具心思，在MIRROR演唱會演出場地佈置大批具心思的應援物品，據悉令九展成為了景點，有些市民就算沒有MIRROR演唱會門票，都到場外欣賞應援物品，以及拍照打卡。

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姜濤照亮廚房

眾應援物當中，燈牌可說是粉絲最基本的打氣物品，不過原來燈牌可以為偶像打氣外，還可以名副其實地照亮生活。

本身也是鏡粉的專欄作家小雨，其居所為租住單位，可是家中廚房的光管壞掉好幾天，就算換上新光管、換starter都依然無用，只好聯絡業主找專人上門檢查維修。

可是廚房在晚上沒燈光令生活不便，幸好與小雨「同棲生活」的同室是一名姜糖，並成功票入MIRROR演唱會門票，因為此有姜濤燈牌。

於是，她們就靠姜濤燈牌在廚房照明，雖然燈牌光線有限，不過聊勝於無，而且這就似有姜濤在廚房照著自己下廚，實在甜到爆，真是「Here We say I love you 都變了甜品師傅」。

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