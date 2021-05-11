【MIRROR演唱會】影后毛舜筠合照留玄機　姜濤處男電影有望跟毛姐演母子

▲ 姜濤有望跟影后毛姐合作。

MIRROR一連6場的《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》成近期娛圈熱話，連日有不少藝人都有到九展捧場，日前影后毛舜筠跟導演彭秀慧結伴入場看MIRROR演唱會，毛姐事後在社交平台大讚12子表現！

而據知人氣王姜濤同時被彭秀慧相中，有意在籌備備中的新戲，撮合姜濤跟毛姐合演母子，大賣溫情。

【MIRROR演唱會】傳花姐成功入紙跨年檔期 MIRROR成就解鎖由九展唱到紅館

▲ 毛舜筠跟彭秀慧結伴入場。（取自IG）

毛姐：給香港人久違歡樂

毛舜筠日前跟彭秀慧欣賞MIRROR演唱會後，毛姐在IG發布相片，除了觀眾席跟彭導自拍，也有在後台跟12子合照，毛姐並留言：「多謝彭導演帶我去威😃。唔使再問mirror有幾勁，因為真係好好勁！好耐都冇試過睇演唱會睇到咁high😜，嗌到聲都沙晒😆。跳到唔記得咗自己幾歲👻多謝mirror 帶比香港人幾乎已經遺忘了的歡樂。」

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而有報導指，原來彭秀慧此行另有目的，便是希望藉此讓姜濤跟毛姐見面，因為彭秀慧正籌備的新戲，有意邀來二人合演母子。

而她們三人亦甚有淵源，因姜濤一直有跟彭秀慧學演戲，磨練演技，而毛姐和彭秀慧也曾任《全民造星III》總決賽的嘉賓，因此促成合作不為奇。

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有望進軍影壇

事實人氣急升的姜濤，除接下多個廣告，成逆市吸金王，據知亦有不少影視製作欲邀他演出，姜濤過去亦曾演出ViuTV劇集，但就未曾涉足影圈。日前杜琪峯導演也表示，如有合適劇本，會考慮讓MIRROR成員演出。

不過，彭秀慧回覆傳媒指，雖有邀姜濤合作的念頭，但一切只是構思中，未能有正式公布，不過，鏡粉都期待姜濤的電影首作，若跟影后毛舜筠合作，相信是好的起步。

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