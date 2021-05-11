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【酒店High Tea】九龍香格里拉下午茶水果抹茶入饌　歎8款美點送160元SABON護理禮包

休閒消費 12:14 2021/05/11

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熱門 MIRROR演唱會 校長專欄 好聲好戲 聲夢傳奇 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

九龍香格里拉大酒店與SABON品牌合作，推出「幸福綠園」下午茶套餐。(酒店提供)

九龍香格里拉大酒店與身體及家居護理品牌SABON攜手合作，以其品牌最新推出的幸福綠園系列作靈感，推出「幸福綠園」下午茶套餐，價錢為598元/兩位用(另加一)。

下午茶的美點用上水果和茶入饌，與SABON全新限量抹茶精萃系列裏的抹茶、茉莉、紅桑子、柑橘等清香調子互相輝映。

8款精緻的鹹甜小食點，其中包括慢煮三文魚醬配魚子抹茶班戟、龍蝦西芹伴牛油軟包、茉莉花茶忌廉伴紅桑子洛神花果凍及芒果慕絲、法式檸檬餅伴柑橘果凍及香橙慕絲等。

另外當然還有下午必備的自家烘焙的英式鬆餅，並以時令水果作完美句號。下午茶包括每位一杯香格里拉招牌茶品或精選咖啡，食客亦可以額外每杯88元加享法國凱歌王牌香檳以提升滋味體驗。

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此外，每位惠顧下午茶套餐的客人可獲贈價值160元的SABON滋潤護理禮品包一份，內含嬌貴茉莉沐浴油(50毫升)及嬌貴茉莉絲滑身體乳(50毫升)各一枝，還有免費手部護理及幸福綠園身體潤膚乳液試用裝換領券一張。

大堂酒廊SABON推出季節限定「幸福綠園」下午茶

供應日期：即日至6月30日

供應時間：每日下午3時至6時

價格：兩位用598元 (另加一)

電話：2733 8988

地址：尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂酒廊

記者：招美寶

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