【明星創業】綠葉王入行23年曾演順風耳　林景弘創業代理中國醬香白酒　

▲ 44歲的「綠葉王」林景弘，創業代理中國醬香白酒之餘，更希望成為中國白酒品酒師，將中國白酒打入外國巿場。

44歲的「綠葉王」林景弘，入行23年來拍過逾百部電視劇，雖然大多以閒角為主，但觀眾對他的面孔並不會陌生。近年，他看準內地搶買茅台的商機，發展代理醬香白酒副業，不足一年，生意現已漸上軌道，野心勃勃的他目標打入外國市場，弘揚中國白酒文化，闖出另一片天。

▲ 現年44歲的「綠葉王」林景弘，近年除了忙於拍劇，並開拓副業，代理中國醬香型白酒。(湯炳強攝)

以《十兄弟》「順風耳」一角為代表作的林景弘，入行23年來默默耕耘，曾以綠葉的身份參與多套電視劇演出，包括《巾幗梟雄之義海豪情》、《飛虎》、《使徒行者2》等。

2012年離開無綫結束14年賓主關係，隨後跳槽到香港電視，惟最後未能順利開台，他毅然決定轉戰內地拍劇發展，但近年因疫情和兒子升學問題而回港工作，最近除了忙於拍攝ViuTV劇集《冥冥之中》外，更決心拓展副業，與家人共同代理醬香型白酒「釣魚臺尊品酒」，負責港澳及外地市場的推廣及運作。

▲ 他曾參演多套電視劇，如由宣萱(中)主演的《飛虎》，二人更因劇成為好友。(微博圖片)

2016年，因家人緣故接觸醬香型白酒，機緣巧合下到茅台鎮參觀釣魚臺國賓酒廠，加深了解內地的白酒文化，令他大開眼界。「令我記憶猶新的是當你一踏出機場，發現整個茅台鎮都充斥著醬香味，類似小麥、醬油味道，每一口呼吸都是我愛的酒香。在酒廠見識了製造醬香酒的整個過程，令我獲益良多，品嘗後，更是愛上它香醇的口感。」

林景弘積極推廣中國白酒文化，期望能進軍外國市場，他說，如要將中國白酒帶入外國市場，香港這國際大都會的城市是最合適的地方。

香港好多不同類形的品酒課程，又有紅酒師、清酒師、各方各面的品酒師，但甚少見到有教授中國白酒的品酒師，我下一個目標希望成為一名中國白酒品酒師，以一個專業的身份，把中國白酒文化發揚光大。

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近年，中國白酒成為搶手貨，特別醬香酒更是引起瘋搶潮。由於被賦予了收藏的價值，現在大多數人並不是為買回去品酒，而是變成奢侈品和投資品。

之所以一瓶難求，他解釋，醬香型白酒年份愈久，酒香愈醇厚，所以愈有價值，加上處理容易，只需放於清涼的地方就可以。

現時在市面上供不應求，每年酒價都節節高升，茅台股價也於19年內上升200倍。

林景弘指出，醬香型白酒特別在製作繁複、純天然，由原材料進廠到產品出廠，至少要經過5年，加上地理環境得天獨厚，通常出自於貴州，因為取自於茅台鎮之赤水河，這條河流有獨特、對身體有益的微生物，再加上當地的土壤混合而成，製成獨一無二的白酒。

不少人都深信「飲酒傷身」，雖然醬香型白酒的酒精濃度為53度相對較高，不過他則表示，飲用適量的醬香型白酒有利於健康，與紅酒其實有異曲同工之妙。

「現在人們愈來愈着重健康，對生活的質素也愈來愈講究，飲酒都一定要選擇飲靚酒。而根據中醫角度，醬香型白酒的酸度比其他酒高出3至5倍，主要以乙酸和乳酸為主，益脾保肝，能疏通心血管。西醫也同意，食酸有益身體。」

▲ 他與圈外太太婚後育有一個兒子，一家三口十分幸福。 (受訪者提供)

雖然展開了創業大計，但他依然視演員為終身事業。「畢竟我已入行近20年，演戲才是我最熱愛的事情，以前無法真正享受，但近年有更多機會及自己喜歡的角色，令我愈來愈愛表現。演藝和生意可以同時進行，其實沒有分主業和副業，兩者對我都很重要。」

記者：曾嘉善