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【超強學霸】獲200大學取錄奪1.8億獎學金　雙胞胎姊妹學霸：創造世界紀錄

尖子教室 12:01 2021/05/11

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雙胞胎學霸獲200間大學取錄。

莘莘學子發奮苦讀，都只為考入心儀大學。而美國路易斯安那州一對雙胞胎姊妹，卻同時獲逾200間大學取錄，獲得的獎學金總額高達2,400多萬美元（約1.86億港元），兩姊妹笑言，「我們肯定是在創造世界紀錄。」

據外媒報道，18歲的雙胞胎姊妹Denisha Caldwell和Destiny Caldwell，一直是校內的學霸，其中Destiny的高中GPA達4.0，即每科都A+；Denisha也不遑多讓，GPA達3.95，成為今年該校畢業生的狀元和榜眼。

兩姊妹獲得高達2,400萬美金的獎學金。（IG圖片）

創造世界紀錄

Denisha早前接受訪問時指，最初兩姊妹是惡性競爭關係，誰也不願意輸給對方。

後來我告訴Destiny，我們應該要一起登頂。姊妹血緣無法割離，如同我們既競爭又合作的關係。我們現在毫無疑問地是在創造世界紀錄。

除了優秀的學業成績，兩姊妹亦積極參與課外活動，包括史丹福大學緊急醫療營隊，亞茲表演藝術學院（Artz Performance Academy）實習生計劃，亦在非牟利組織「蝴蝶社會」（Butterfly Society）擔任義工，協助家暴受害者重回正常生活。

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把消極情緒化為動力

兩姊妹在畢業致詞時，感激父母給予她們支持，她們亦鼓勵師弟妹，追求自己想要的人生，Destiny表示，不要自我設限，大膽完成每件想做的事，追求夢想；Denisha亦表示，不要讓消極情緒打倒，要將它化為動力，

學習路上本來就有挫折，但要把挫折化為墊腳石，而不是放任挫折成為絆腳石。

雖然獲得多間大學取錄，兩姊妹已決定前往洛杉磯加州大學（UCLA）就讀，分別主修數學和自然科學，並希望將來可從事醫學領域的職業。

同場加映：被名校「遺棄」失去自信心 男生轉校遇上好老師讀出好成績

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責任編輯：王明芳

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