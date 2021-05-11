【恐怖柔道】7歲柔道童腦壓回復正常仍昏迷　媽媽心痛許願：只要你醒來

▲ 7歲柔道童遭摔至腦死昏迷，媽媽心痛許願：「只要你醒來。」

台中7歲男童帷帷，在4月上柔道班時，遭教練和師兄重摔27次，造成頭部重創，醫生更宣判男童腦死。事發至今，帷帷仍未甦醒，不過憑著驚人的意志力，腦壓已經降到正常水平。父母期盼兒子早日醒來，就是最好的母親節禮物。上周日母親節，帷帷媽媽在社交媒體分享兒子去年親手寫的母親節賀卡，盼望奇蹟出現，心痛許願，「只要你醒來，抱抱媽咪，媽咪就會好開心，好幸福」。

▲ 事發至今已兩個多星期，男童帷帷仍昏迷未醒。（Facebook 圖片）

綜合台灣媒體報道，帷帷媽媽在母親節當日於社交媒體發帖及上載相片，感謝大眾對兒子帷帷的關心和祝福，「您們所送的祈福香火、花、玩具等等，我們都有收到，非常感謝大家」。她透露，以往看見有孩子被虐待的新聞均會感到氣憤，卻從來沒想過事情發生在自己身上。她表示，事情發生2個多星期，兒子一直努力求存，

每次到夜深人靜時，我就好難過，想到我的小寶貝躺在病床上，身上插滿許多的管子，不論我如何跟他說話，他都不理會我，我的心就好痛好痛。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

帷帷媽媽曾聽奶奶說，帷帷特地為母親節練習唱歌，她心痛喊話：

你是不是該醒過來，實現你的的承諾呢？媽媽今年的母親節禮物，只要你醒來，抱抱媽咪，媽咪就會好開心，好幸福。

她又分享兒子去年送給她的母親節賀卡，祝願天下間媽媽母親節快樂，又笑指兒子是外星人，

去年明明是母親節，你故意寫成生日快樂，注音還寫錯，真是敗給你。

遭重摔27次求饒不果

事發於4月21日，7歲男童帷帷參加了柔道館的免費課程，但剛上了2星期，在還未熟習基本動作時，就被何姓教練和師兄連摔了27次，期間男童不斷哀嚎求饒，但教練無視之餘，還冷血地說：「別裝了！站起來，不站起來我繼續摔。」

▲ 帷帷遭教練狂摔，曾跪地求饒但教練無視。（影片截圖）

直至帷帷的舅父發現，帷帷臉色發白、意識昏迷才緊急送院。醫院指出，帷帷到院時昏迷、抽搐、瞳孔放大、顱內出血，宣判帷帷腦死。家人原本打算放棄急救，但拔喉後，帷帷仍有呼吸心跳，醫生認為他求生意志強烈，鼓勵家人不要放棄。

同場加映：計劃生第二胎與女兒結伴成長 黃澤鋒操fit自己：想見到女兒結婚生子

男童遭教練師兄輪流重摔27次案情，即睇【下一頁】。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳