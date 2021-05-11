【重男輕女】家人重男輕女將單位留給細仔家姐無份　港男：社會要求男人要有樓

▲ 有港男指家人將單位留給自己，家姐卻無份，雖然不公但又不希望讓出單位被網民批評。

父母對子女應該一視同仁，否則會影響親子關係。有港男透露家人一向重男輕女，最近決定將一個早前購入的單位留給自己，而胞姊卻無份。雖然港男明白決定對姊姊不公平，但慨嘆社會觀念「要求男人有樓」，所以即使感到內疚也不想將單位讓出，於是發文向網民大吐苦水，卻引來不少批評。

最近一名港男在網上討論區「Dcard」發文，表示日前家人決定將一個單位留給自己，胞姊聞言後「發晒脾氣又鬧又喊」。雖然事主替姊姊感到不公，但直言社會向來「要求男人有樓多於女人有樓」，故感到有壓力，

好多女話無樓已經唔一齊，層樓係對我好重要。女人結婚通常都跟夫家住，我有少少內疚但又唔想讓層樓出嚟。

網民建議平分單位

帖文一出引來不少網民回應，認為兩姊弟應共同擁有單位，建議事主將單位加名，或直接向姊姊提供現金補償。

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事主回應指若將單位賣出後，金額不足以購入新單位。加上自己正就讀大學一年級，沒有能力向姊姊提供大量現金。另外事主透露，家人留給自己的單位價值1,000萬，而家人另外會給姊姊200萬現金作首期之用，

屋企人畀左樓我我點處置都無問題，收唔收租都好，做廢青都好，佢地係畀我娶老婆用，本身就無預家姐份。我係見佢咁慘，諗下有咩可以補償佢。

網民斥港男自私

回應引來更多網民批評，不少人斥事主自私，「你啲語氣透露晒你真正嘅諗法…」、「叫你平分又話唔肯，叫你畀返半層樓嘅錢又話無，淨係少少內疚，聽到都覺得嬲」。

另外也有人指事件情有可原，「呢單嘢擺明錯嘅係樓主阿爸阿媽」、「事實港女往往都要、都想男人有樓，男人冇樓冇車已經輸咗一截，冇得駁。」、「佢又冇欠佢家姐，呢刻加你名係人情，唔加你名係道理」。點擊查看更多網民留言：

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港男事後表示與姊姊達成共識

其後事主更新帖文，指自己已跟姊姊達成共識，會將單位租出，而每月的租金會給姊姊供樓，直至自己結婚，

傾完之後家姐都滿意，反而我哋感情又再好啲。

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責任編輯︰王明芳