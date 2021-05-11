【黑白魔后】迪士尼新片入場前8大備忘　金像影后愛瑪史東靚衫花生騷【有片】

▲ 金像影后愛瑪史東新作《黑白魔后》。

因為電影《黑魔后》（Maleficent）系列成功，於迪士尼把另位經典大奸角重新包裝上場，以《101斑點狗》內的時裝惡魔庫伊拉（Cruella de Vil）為主角，拍成電影《黑白魔后》（Cruella），並且由金像影后愛瑪史東（Emma Stone） 扮演時裝魔后。

影片將在5月27日上映，入場前有8大備忘。

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1.經典時裝魔后擔正

今次《黑白魔后》主角庫伊拉（Cruella de Vil）在《101斑點狗》內，是專捉斑點小狗造皮草的大奸角，一直被譽為迪士尼惡魔中最經典的一位，邪惡得來別具獨特魅力，仿如《穿Prada的惡魔》，令人對她首度擔正做主角的這部非一般迪士尼電影份外期待。

2.兩大影后級大鬥演技

金像影后愛瑪史東爆格演時裝魔后，以具70年代倫敦搖滾風味打扮配華麗衣飾登場。

此外，同場再加另一位金像影后愛瑪湯遜 （Emma Thompson）飾演時裝界天后，她在片中與愛瑪史東由最初惺惺相惜到爆發衝突角力，時裝場上鬥個你死我亡，兩位影后級人馬大鬥演技。

3.揭Cruella成魔之路

雖然主角和故事靈感源於《101斑點狗》，真人版的女主角與動畫版絕不一樣，造型性格全新打造，故事主線落在一代時裝魔后是如何煉成的，突出她別具魅力的邪惡，既充滿非凡創意和時裝觸覺，忠於自我，卻又叛逆瘋狂，由追逐時裝夢想到踏上成魔之道，角色更加立體，故事更加引人入勝。

4.主打靚人靚衫靚景

電影以一代時裝魔后潮流達人為主角，可以想像大銀幕上靚人靚衫靚景密集式登場，有如時裝Show令人目不暇給。

5.過百超靚服飾

電影以時裝為主題，因此由金像服裝指導 Jenny Beavan操刀，為愛瑪史東打造時尚惡女Look，以及為主要角色設計超過100套服飾。

當中靈感源於名牌Dior、Balenciaga、Givenchy、Vivien Westwood、Alexander McQueen等，由型格古著以至高貴晚裝，配以價值不菲的珍貴珠寶，靚衫件件有睇頭，加上一幕幕華麗場景，有如一場眼睛盛宴。

6.倫敦44景點拍攝

電影以70年代時裝潮流中心倫敦為背景，在多達44個別具特色的景點實地取景拍攝，包括格林威治海軍學院、RAF Halton空軍基地、Englefield 鄉郊別墅、著名倫敦百貨公司Liberty、Portobello Road的店舖等，還有大家熟悉的英國的士、電話亭穿插其中，洋溢英倫風。

7.得意斑點狗登場

作為《101斑點狗》的前傳，電影當然有斑點狗登場，加上一眾搞笑的狗狗及跟Cruella一起成長，靠偷呃拐騙度日的兩位好拍檔積巴及賀域在旁搞搞震，為電影增添不少喜劇感。

8.精挑搖滾樂Punk樂

為配合電影的70年代背景，音樂總監更將當時大行其道的搖滾樂和Punk樂注入其中，精挑細選多首具代表性的樂曲，由Doris Day、The Doors，以至Queen，突出電影的型格和叛逆精神。