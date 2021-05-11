【睡眠窒息】陳水扁躺病床全身貼電線檢查　兒子透露多病纏身患睡眠呼吸中止症

▲ 70歲的陳水扁患有睡眠呼吸中止症。

現年70歲的陳水扁最近在網上公開近照，相片中一臉倦容的他躺在病床上，電線纏滿全身，表示自己不是「天線寶寶」，又指「這樣的檢查已經N次」。他的兒子陳致中向台媒透露，父親患有嚴重睡眠呼吸中止症，另亦有漏尿、類巴金森氏症症候群等症狀，需定期覆診檢查。

綜合台灣媒體報道，陳水扁5月10日在Facebook上載一張照片，只見身穿病人服的陳水扁躺在病床上，全身纏滿電線，他發文指這是「睡眠呼吸的檢查」，又指自己過去已進行過「N次」，最後更稱：「只要還能呼吸，活著就有希望。」令外界再度關心他的健康狀況。

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陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中接受台媒訪問稱，陳水扁患有嚴重睡眠呼吸中止症（睡眠窒息症），過去曾兩度進行手術，術後情況有所改善，但每年要再檢查一次，而這次檢查是上星期於高雄長庚醫院進行，暫未有檢查報告。

除了睡眠呼吸中止症之外，陳致中又稱， 陳水扁還有腦神經病變、創傷後壓力症候群、類巴金森氏症症候群、漏尿及手震等症狀，需定期跟進治療。

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責任編輯：羅嘉欣