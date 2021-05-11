【無品街坊】深水埗行人路淪晾衫場　地面欄杆放滿各式衣物如擺地攤

▲ 深水埗行人路淪晾衫場，地面欄杆放滿各式衣物如擺地攤。

香港生活環境狹窄，不少家庭都沒有足夠空間晾衫。不過，近日有網民發現，深水埗街頭已段行人路被人霸佔晾衫，大量衣服堆放在地上，甚至掛上欄桿、燈柱，引來網民批評不衛生之餘，更霸佔了公共空間。

該名網民於Facebook群組「深水埗街坊會」發文並分享相片，指攝於深水埗富昌邨，從圖片可見，事發地點為西九龍法院大樓對面一段行人路，大量衣物被放在地面和欄杆上晾曬，有人甚至在巴士站、燈柱之間拉起繩子，將衣服掛上。

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此情景令樓主不禁形容：

好癲喪！富昌邨，土地問題。

貼文引起不少街坊關注，不少人批評有關行為不衛生，「放地下同冇洗有咩分別？」、「乾淨變咗仲污糟」，亦有人認為這些衣物會被拿去地攤兜售。點擊看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣