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【噪音滋擾】不滿樓上住戶移枱噪音滋擾　鄰居於升降機貼滿告示引發筆戰

親子 12:47 2021/05/11

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台灣一名住戶因不滿樓上經常拖動桌子發出噪音，在大廈升降機貼滿告示。

噪音問題容易引起鄰居之間的爭執，台灣一名住戶因不滿樓上經常拖動桌子發出噪音，在大廈升降機貼滿告示，警告鄰居「不要再拖桌子了」，引來其他住戶在紙上留言反擊，展開「筆戰」。

升降機貼滿告示

有網民在Facebook群組「爆怨2公社」發文，指早上出門上班時一進升降機，赫然發現裏面貼滿告示，上面印有中、英版本的警告字句：「不要再拖桌子了」、「Don’t Drag The Table」，令他感到驚訝。

事主下班回家時，發現有住戶在紙上留言反擊，引發「筆戰」。有住戶寫下「公共區域不是你的抱怨留言板」、「哈哈，難道是你在拖，心裏有鬼嗎？」、「有病看醫生」。

網民表示同情

帖文引來網民熱議，有網民指自己也被鄰居噪音滋擾，「很同情他！一定是忍到一個極限了！跟我現在忍5樓一樣！」、「前陣子還有住戶連續3天24小時放舞曲，真的吵死人！」、「我家樓上也是，物品掉落聲、跑跳聲等，各種聲響都有」。

有網民則指住戶張貼告示的做法不妥，「貼在電梯內好像不太行」、「誰准這樣貼了？」，指該住戶應該要找管理委員會反映。

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責任編輯：王明芳

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