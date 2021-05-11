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【上訴被拒】未獲准留校工作罪成判服務令　興德前助理申上訴終院被拒

社會 11:45 2021/05/11

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涉案上訴人張錦輝。（資料圖片）

曾被指管理混亂的屯門興德學校，前校長陳章萍的男助理涉於被褫奪教師資格後，仍逗留校內工作，男助理早前被裁定10項未經准許而逗留在學校內罪成，被判160小時社會服務令。男助理不服上訴至終審法院，終院今（11日）聽罷陳詞後，即時拒絕受理，並押後頒布裁決理由。

涉案上訴人張錦輝（44歲）早年被裁定違反《教育條例》第72條，即未得教育局常任秘書長書面許可，而逗留在興德學校內。

上訴人一方今陳詞時指，《教育條例》的相關條文禁止上訴人進入學校，對其獲《基本法》所保障的選擇職業的自由等權利構成限制，惟常任法官李義質疑，上訴人根本從未向教育局常任秘書長作出申請，若然他申請或可獲准進入學校。上訴人一方則強調他於校內只是為校長處理行政工作，而非教學，因此未有意識到需作申請。

上訴人一方續指，《教育條例》規限申請人每次進入學校前均需作申請，對他構成不合比例的限制，但當常任法官問及局方褫奪其教師資格的理據時，上訴人一方坦言未有相關資料。但上訴人現時失去教師資格，甚至不敢進入設於商場的補習學校，對他構成過於嚴苛的限制。

終院聽罷上訴一方陳詞後，毋須律政司一方回應，便即時駁回有關上訴許可申請，並於稍後頒布裁決理由。

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記者：楊詠渝

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