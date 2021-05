【情緒病】哈里王子推紀錄片關注心理健康　邀Lady Gaga等名人揭瘡疤

▲ 哈里王子推出紀錄集影片《你看不到的那個我》,邀各界名人揭瘡疤探討心理健康。

Apple TV+宣布由著名電視節目主持人奧普拉雲費(Oprah Winfrey)與哈利王子(Prince Harry)聯手監製的紀錄片影集《你看不到的那個我》(The Me You Can’t See) ,將於5月21日(星期五)在Apple TV+全球推出,節目探討現今極需要大眾注視的情緒及心理健康等議題,更會邀來各界的名人來分享他們前結面對過的掙扎。

Apple TV+最新紀錄片影集《你看不到的那個我》,由奧普拉雲費與哈利王子聯手監製,呼籲全球大眾正視情緒和心理健康課題,哈利王子認為:「我們總有一些未被治癒的心靈創傷。」

而奧普拉雲費表示:「現在比任何時候更需要我們去關注心理健康這回事。我們需要更多的智慧、同理心與坦誠,抹去我們對情緒病的偏見,我希望這個節目能推動更廣泛討論到不同社會。」

Lady Gaga等名人現身說法

《你看不到的那個我》中,奧普拉雲費與哈利王子將領導一連串有關心理健康的開放式討論,同時亦會各自分享自己曾面對過的精神歷程和掙扎。影集將穿越文化、年齡、性別及社會階層等隔閡,拆解長久以來大眾對心理健康課題的種種誤解與污名。

節目邀請到來自不同領域的代表人物將現身說法,包括樂壇天后Lady Gaga、殿堂級影后格蓮高絲(Glenn Close)、聖安東尼奧馬刺籃球明星DeMar DeRozan、星級大廚Rashad Armstead等,節目更邀得14位來自全球各地的專業人士擔任背景資料顧問,其中包括著名當代哲學家、School of Life創辦人Alain de Botton。

哈利王子表示:「儘管我們在不同環境成長,人生經歷也不盡相同,然而再不一樣的我們總有一些共通點,例如那些仍未治癒的傷痛、錯失、哀悼,那些只能個人面對的真實情緒,大部分人都總有經歷。加上經歷過去年全球所發生的一切,已證明了我們彼此是互相影響的存在著。我希望透過這套紀錄片影集能向大家展示,脆弱當中同時蘊藏著堅毅,透過互相理解才能促成人與人之間的連繫,而坦誠相對將為大家帶來更多力量。」

