【凍齡美魔女】41歲單親媽與19歲女兒似姊妹　網民驚呼：分不清哪位是媽媽

日本一名現年41歲單親媽媽，已育有一名19歲女兒，她近日在社交網站上載母女合照時猶如姊妹，羡煞旁人。大批網民高呼，分不清哪位是媽媽！

該名41歲單親媽媽川端歩，五官清氣，皮膚光滑，中長直髮柔順輕盈，身材纖細高挑，渾身散發優雅氣息，她去年參加過《日本國民美魔女大賽》，成功奪得亞軍，佢的身材、樣貌完全不像真實年齡。

從其上傳IG的照片可見，川端歩不時上傳自己美照，還有與親朋戚友聚會、美食，以及做運動的照片。每當她上傳與愛女的合照時，完全看不出年齡差距。

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大批網友驚艷不已，紛紛留言稱讚：「也太會保養了」、「我分不出誰是媽媽誰是女兒」、「說是姊妹我都信」。

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綜合外媒報道，川端歩在選美比賽後透露，她讀大學時懷孕，後來休學結婚，無奈該段婚姻在她26歲時結束，之後她母兼父職，獨力照顧女兒長大。而面貌完全凍齡的她，即便離婚後有很多男生追求，但她並不急於再走入婚姻，希望繼續享受單身的生活。

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責任編輯︰王明芳