【恐怖意外】爸爸彎身綁鞋帶無拖實兒子　1歲仔跑向扶手電梯跌倒夾斷3手指

▲ 內地一名1歲多男童跑向向下運行的扶手電梯，跌倒夾斷3手指。

家長要時刻看管好小朋友，否則釀成意外，後果不堪設想。近日內地湖南發生一宗扶手電梯事故，1歲多男童跑向扶手電梯跌倒，3手指遭夾斷急需進行接駁手術，爸媽感到很痛心，擔心兒子手術後手指不能正常活動，不能讓他學鋼琴、打籃球等。

▲ 1歲多男童逛商場，爸爸在遠方蹲下綁鞋帶。（影片截圖）

男童跑向扶手電梯

綜合外地傳媒報道，事發於本月9日（周日），湖南長沙市雨花區德思勤城市廣場，有父母帶同1歲多兒子浩浩（化名）逛商場，媽媽在店內購物，從商場的閉路電視所見，爸爸當時則蹲下綁鞋帶，浩浩在無人看管下，獨自跑向向下行的扶手電梯，而揹著背包、手持購物袋的爸爸見狀立即從後追上兒子。

兒子自己跑向扶手電梯前，不慎跌倒向前仆，而此時爸爸趕至立即抱起兒子，不幸地沒趕到阻止意外發生。浩浩母親曾姓女子指出︰

當時我在另外一處買東西，只聽到孩子父親一直在大叫，已經完全崩潰了，他將孩子抱起來時，發現3根手指已經被夾斷……

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

母心痛孩子手指難活動如常

意外發生後，商場人員協助浩浩父母找回斷指，陪同他們一起前往醫院，輾轉去了4間醫院才獲救治，開始進行復修手術。媽媽心痛地表示︰

我們本來想培養小孩學學鋼琴、學籃球、學桌球，他爸爸最喜歡的桌球……我們對他寄予很厚的寄望。

媽媽激動地表示兒子的手指斷了，醫生更說手術後不能保證兒子以後的手指能正常活動，他們一家十分悲痛。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

扶手電梯安全指引

據本港機電工程署有關「扶手電梯安全指引」資料，為防意外發生，小童要有大人陪同下方可乘搭扶手電梯；穿著膠底布鞋、拖鞋或涼鞋者要加倍留意梯級之間及旁板的空隙，否則鞋子和腳趾有被夾住的危險；出入扶手電梯時應提步，否則容易失卻重心跌倒，鞋子前端亦容易被夾住；當步入扶手電梯後，應小心站穩等。

同場加映︰嬰兒黃金急救4分鐘 香港紅十字會教嬰兒心肺復甦法

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳